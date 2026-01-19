थाने से चकमा देकर फरार हो गया किडनैपर, पंजाब से पकड़ कर लाई थी बिहार पुलिस

संक्षेप: बक्सर के थाने से अपहरण का आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। वह शौच करने बाथरूम में गया और खिड़की तोड़कर भाग निकला। पुलिस उसे पंजाब से गिरफ्तार करके लाई थी।

बक्सर के नगर थाने से किडनैपिंग केस का एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। बिहार पुलिस उसे पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार करके यहां लेकर आई थी। उसे थाना परिसर में रखा हुआ था। सोमवार सुबह शौचालय की खिड़की तोड़कर वह भाग निकला। इससे पुलिस थाने की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। उस पर नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने और अपहरण का केस चल रहा था। आरोपी के फरार होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। लड़की के परिजन ने आक्रोशित हो गए और थाने में ही धरने पर बैठ गए। फिलहाल फरार आरोपी की तलाश की जा रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

जानकारी के अनुसार, बक्सर के नगर थाना क्षेत्र से पिछले दिनों एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे पंजाब ले जाने की शिकायत दर्ज हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की एक टीम पंजाब रवाना हुई, जहां से नाबालिग लड़की को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। इसी दौरान पुलिस ने आरोपी फरहान को भी गिरफ्तार किया। वह बक्सर के खलासी मोहल्ला का रहने वाला है।

गिरफ्तार आरोपी को रविवार देर रात पुलिस टीम बक्सर लेकर आई और नगर थाना में रखा गया था। सोमवार सुबह करीब 8 बजे आरोपी ने शौच जाने की अनुमति मांगी। वह थाना परिसर में बने शौचालय में पहुंचा। फिर मौका पाकर उसने शौचालय की कमजोर खिड़की को तोड़ दिया और वहां से फरार हो गया।

आरोपी के फरार होने की सूचना मिलते ही पीड़ित परिजन नगर थाना पहुंचे और उसकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान कुछ समय के लिए थाना परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि, मौके पर मौजूद पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित किया।

इस संबंध में नगर थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि शौचालय की खिड़की कमजोर होने के कारण आरोपी उसी रास्ते से फरार हुआ। उन्होंने कहा है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उसके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। फिलहाल थाना परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और स्थिति पूरी तरह सामान्य है।