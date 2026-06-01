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बिहार में आज से एक महीने तक चलेगा 'खेत बचाओ' अभियान, किसानों के लिए क्या है खास

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान
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अभियान का मुख्य फोकस ‘कम खाद, सही खाद और सही सलाह’ के सिद्धांत को हर खेत तक पहुंचाना है, जिससे रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग को रोका जा सके और खेती की लागत कम हो। इस दौरान राज्य में मिट्टी की जांच पर विशेष बल दिया जाएगा।

बिहार में आज से एक महीने तक चलेगा 'खेत बचाओ' अभियान, किसानों के लिए क्या है खास

बिहार में सोमवार यानी आज यानी (एक जून) से 30 जून तक पूरे एक माह तक खेत बचाओ अभियान चलेगा। इस दौरान किसानों को कम खाद और हरी खाद के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। वंचित किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ दिलाया जाएगा। अभियान की शुरुआत मीठापुर स्थित कृषि भवन से कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा करेंगे।

अभियान के संबंध में रविवार को कृषि मंत्री ने बताया कि इसका मुख्य फोकस ‘कम खाद, सही खाद और सही सलाह’ के सिद्धांत को हर खेत तक पहुंचाना है, जिससे रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग को रोका जा सके और खेती की लागत कम हो। इस दौरान राज्य में मिट्टी की जांच पर विशेष बल दिया जाएगा। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर ही संतुलित उर्वरक के प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा।

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हरी खाद, जैविक खेती और बायो-प्रोडक्ट के उपयोग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा। जलवायु परिवर्तन को देखते हुए कृषि वैज्ञानिक सीधे खेतों पर जाकर व्यावहारिक सलाह देंगे। कम पानी वाली फसलों, फसल विविधीकरण के बारे में बताया जाएगा। कृषि मंत्री ने सांसदों, विधायकों, मुखिया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से गांवों में चौपाल लगाकर इस अभियान को नेतृत्व प्रदान करने की अपील की है।

योजनाओं का लाभ सीधे गांव के स्तर पर सुलभ होगा

अभियान के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम-किसान सम्मान निधि से वंचित रह गए पात्र किसानों को जोड़ने, राष्ट्रीय दलहन-तिलहन मिशन और कृषि यांत्रिकीकरण योजनाओं का लाभ सीधे गांव के स्तर पर सुलभ कराया जाएगा। सभी जिलों के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। इनमें कृषि विज्ञान केद्रों, आईसीएआर संस्थानों के वैज्ञानिक और कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। जिन जिलों या प्रखंडों में रासायनिक खादों का उपयोग औसत से अधिक है, वहां के लिए विशेष बहुविषयक टीमें एक जून से ही मोर्चा संभाल लेंगी।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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