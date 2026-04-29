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पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे के लिए खेसरा-पंजी तैयार, बंगाल और नेपाल से कनेक्टिविटी होगी बेहतर

Apr 29, 2026 12:08 pm ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, वरीय संवादादाता पूर्णिया
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पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे (एनई-9) के निर्माण के बाद इस इलाके में कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ यात्रा भी सुगम हो जायेगी। यह 6-लेन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट 2028 तक पूरा होने की संभावना है। इसके बाद 3 घंटे में पटना से पूर्णिया का सफर संभव होगा।

पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे के लिए खेसरा-पंजी तैयार, बंगाल और नेपाल से कनेक्टिविटी होगी बेहतर

पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे को लेकर खेसरा पंजी तैयार कर ली गयी है। पूर्णिया जिला के पांच अंचलों केनगर, पूर्णिया पूर्व, धमदाहा, कसबा और बड़हरा कोठी के 37 मौजा में 1343 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाने वाला है। अभी ज्वाइंट मेजरमेंट सर्वे (जेएमएस) का कार्य चल रहा है। थ्री ए का कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन कर दिया गया है। पांच सदस्यीय समिति के द्वारा रेट निर्धारण किया गया। एमवीआर रेट प्राप्त होने के बाद भूमि की राशि को अपलोड भी कर दिया गया है। इसके बाद थ्री डी का कार्य पूर्ण किया जायेगा। इस बार थ्री जी में लैंड और स्ट्रक्चर का कॉस्ट एक साथ हो रहा है।

लैंड और स्ट्रक्चर कॉस्ट का एक साथ भुगतान के बाद जमीन अधिग्रहण का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे (एनई-9) के निर्माण के बाद इस इलाके में कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ यात्रा भी सुगम हो जायेगी। यह 6-लेन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट 2028 तक पूरा होने की संभावना है। इसके बाद 3 घंटे में पटना से पूर्णिया का सफर संभव होगा। पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पूर्णिया में बीकोठी, धमदाहा, केनगर, कसबा होते हुए पूर्णिया पूर्व प्रखंड तक जायेगी।

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एक्सप्रेसवे के निर्माण से बिहार का बंगाल और नेपाल के साथ भी कनेक्टिविटी बेहतर हो जायेगी। यह एक्सप्रेसवे कोसी और सीमांचल के पिछड़ेपन को भी दूर करने में अहम भूमिका निभाएगी। एक्सप्रेस वे के निर्माण के बाद इस इलाके में आर्थिक समृद्धि आयेगी। पूर्णिया में एक्सप्रेसवे के समीप औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार की योजना भी तैयार की जा रही है। पूर्णिया एयरपोर्ट को भी पूर्णिया-पटना एक्सप्रेस वे से कनेक्ट करने की योजना है।

पूर्णिया के जिला भू अर्जन पदाधिकारी रंजीत कुमार रंजन ने कहा कि पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे के तहत पूर्णिया जिला में पांच अंचलों के 37 मौजा में 1343 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होना है। सत्यापन कार्य पूरा कर लिया गया है। अभी ज्वाइंट मेजेरमेंट सर्वे का कार्य चल रहा है। एनएच के साथ अमीन सर्वे कर रहे हैं। खेसरा पंजी तैयार कर ली गयी है। थ्री ए का कार्य पूरा हो चुका है। थ्री डी के बाद थ्री जी होगा। इसके साथ ही जमीन अधिग्रहण का कार्य पूर्ण हो जायेगा। सभी प्रक्रिया को ससमय पूरा करने की कोशिश के तहत लगातार काम किया जा रहा है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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