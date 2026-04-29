पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे के लिए खेसरा-पंजी तैयार, बंगाल और नेपाल से कनेक्टिविटी होगी बेहतर

पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे (एनई-9) के निर्माण के बाद इस इलाके में कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ यात्रा भी सुगम हो जायेगी। यह 6-लेन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट 2028 तक पूरा होने की संभावना है। इसके बाद 3 घंटे में पटना से पूर्णिया का सफर संभव होगा।

पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे को लेकर खेसरा पंजी तैयार कर ली गयी है। पूर्णिया जिला के पांच अंचलों केनगर, पूर्णिया पूर्व, धमदाहा, कसबा और बड़हरा कोठी के 37 मौजा में 1343 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाने वाला है। अभी ज्वाइंट मेजरमेंट सर्वे (जेएमएस) का कार्य चल रहा है। थ्री ए का कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन कर दिया गया है। पांच सदस्यीय समिति के द्वारा रेट निर्धारण किया गया। एमवीआर रेट प्राप्त होने के बाद भूमि की राशि को अपलोड भी कर दिया गया है। इसके बाद थ्री डी का कार्य पूर्ण किया जायेगा। इस बार थ्री जी में लैंड और स्ट्रक्चर का कॉस्ट एक साथ हो रहा है।

लैंड और स्ट्रक्चर कॉस्ट का एक साथ भुगतान के बाद जमीन अधिग्रहण का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे (एनई-9) के निर्माण के बाद इस इलाके में कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ यात्रा भी सुगम हो जायेगी। यह 6-लेन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट 2028 तक पूरा होने की संभावना है। इसके बाद 3 घंटे में पटना से पूर्णिया का सफर संभव होगा। पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पूर्णिया में बीकोठी, धमदाहा, केनगर, कसबा होते हुए पूर्णिया पूर्व प्रखंड तक जायेगी।

एक्सप्रेसवे के निर्माण से बिहार का बंगाल और नेपाल के साथ भी कनेक्टिविटी बेहतर हो जायेगी। यह एक्सप्रेसवे कोसी और सीमांचल के पिछड़ेपन को भी दूर करने में अहम भूमिका निभाएगी। एक्सप्रेस वे के निर्माण के बाद इस इलाके में आर्थिक समृद्धि आयेगी। पूर्णिया में एक्सप्रेसवे के समीप औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार की योजना भी तैयार की जा रही है। पूर्णिया एयरपोर्ट को भी पूर्णिया-पटना एक्सप्रेस वे से कनेक्ट करने की योजना है।