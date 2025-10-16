खेसारी लाल यादव लड़ ही गए; छपरा से बीवी चंदा कैंसिल, अब खुद बने राजद के कैंडिडेट

संक्षेप: छपरा विधानसभा सीट से भोजपुरी एक्टर एवं सिंगर खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। राजद ने पहले खेसारी की पत्नी को सिंबल दिया था, मगर तकनीकी पेच की वजह से अब खेसारी खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं।

भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव बिहार की छपरा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वे अपनी पत्नी चंदा यादव की जगह खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे। दरअसल, लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी चंदा देवी को छपरा से टिकट दिया था। खेसारी ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा था कि वह अपनी पत्नी को चुनाव लड़ने के लिए मना रहे हैं। हालांकि, अब बताया जा रहा है कि तकनीकी पेच आने से पत्नी की जगह छपरा से खेसारी खुद राजद के सिंबल से नामांकन करेंगे।

भोजपुरी गायक एवं अभिनेता खेसारी लाल यादव के लालू परिवार से अच्छे संबंध माने जाते हैं। पिछले दिनों पटना में उन्होंने तेजस्वी यादव से उनके आवास पर मुलाकात की थी। उसके बाद से खेसारी के बिहार चुनाव में राजद के टिकट पर लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि, मीडिया से बातचीत में खेसारी ने कहा था कि वह चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए थे, वह फिल्म इंडस्ट्री में ही ठीक हैं।

खेसारी ने कहा था- पत्नी नहीं मानी तो तेजस्वी के लिए प्रचार करेंगे राजद ने बुधवार को खेसारी की पत्नी चंदा यादव को छपरा सीट से टिकट दिया था। इससे पहले खेसारी लाल यादव ने मीडिया को बयान दिया था कि वह चाहते हैं कि पत्नी चुनाव लड़े। चार दिन से अपनी पत्नी को मना रहे हैं। अगर मान गईं तो उनका नामांकन कराएंगे, नहीं तो तेजस्वी यादव के लिए प्रचार करेंगे। बुधवार को उन्होंने खुद के चुनाव लड़ने के बारे में कुछ नहीं कहा था।