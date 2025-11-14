Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsKhesari Lal Yadav vs Kajal kumari chhapra seat result update bihar assembly election result
Bihar Result Live: भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव छपरा से चल रहे पीछे, जानें ताजा रुझान

Bihar Result Live: भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव छपरा से चल रहे पीछे, जानें ताजा रुझान

संक्षेप: Bihar Assembly Election Result Live: बिहार विधानसभा की हॉट सीटों में से एक छपरा से भोजपुरी के सुपर स्टार खेसारी लाल यादव ने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। ताजा रुझानों में यहां से बीजेपी की छोटी कुमारी आगे चल रही हैं और खेसारी दूसरे नंबर पर चल रहे हैं।

Fri, 14 Nov 2025 12:58 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए डाले गए वोटों की गिनती जारी है। रुझानों में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ रिपीट होती दिख रही है। तेजस्वी यादव की अगुआई में महागठबंधन करारी हार की तरफ बढ़ रहा है। बिहार चुनाव में जिन सीटों के नतीजों पर सबकी नजर रहनी थी, उनमें से एक सीट थी छपरा। भोजपुरी के सुपर स्टार और सिंगर खेसारी लाल यादव ने आरजेडी से ताल ठोकी थी जिस वजह से छपरा हॉट सीट बन गई। काउंटिंग के ताजा रुझान बताते हैं कि छपरावासियों पर खेसारी का रंग नहीं चढ़ा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

छपरा सीट पर कौन आगे, कौन पीछे?

छपरा विधानसभा सीट पर मुख्य लड़ाई बीजेपी और खेसारी लाल यादव के बीच है। यहां पर 5 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है और बीजेपी की छोटी कुमारी ने बढ़त बना रखी है। आरजेडी के खेसारी लाल यादव जिनका असली नाम शत्रुघ्न यादव है, दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। छोटी कुमार जिला परिषद की अध्यक्ष रह चुकी हैं।

आगे- छोटी कुमारी, बीजेपी (15418 वोट)

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

पीछे- शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव, आरजेडी (12509 वोट)

खेसारी लाल यादव कितने वोट से पीछे- 2909 वोट

अभी शुरुआती रुझान

छपरा सीट पर सिर्फ 5 राउंड की गिनती ही पूरी हो पाई है। यहां 28 राउंड तक गिनती होगी यानी अभी 23 राउंड की गिनती बाकी है। ऐसे में अभी जो रुझान हैं वो शुरुआती हैं जो आगे चलकर या तो बीजेपी के पक्ष में और मजबूत हो सकते हैं या फिर खेसारी लाल यादव वापसी करते हुए बढ़त भी बना सकते हैं।

ये भी पढ़ें:महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट वाली सीटों पर कौन आगे, कौन पीछे?

खेसारी खुद नहीं लड़ना चाहते थे चुनाव

खेसारी लाल यादव खुद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। यहां से उनकी पत्नी चंदा देवी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली थीं। आरजेडी की कोशिश इसके जरिए खेसारी के स्टारडम को भुनाने थी। फिर हुआ कुछ ऐसा कि खेसारी को खुद ही चुनाव मैदान में उतरना पड़ा। कुछ तकनीकी वजहों से उनकी पत्नी चुनाव नहीं लड़ सकती थीं इसलिए वह खुद चुनावी मैदान में उतरे। उनकी पत्नी का वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था।

छपरा के ही रहने वाले हैं खेसारी

खेसारी लाल यादव छपरा के ही रहने वाले हैं। वह सारण जिले के रसूलपुर के धनाडीह के निवासी हैं। भोजपुरी फिल्मों के वह सुपर स्टार एक्टर होने के साथ-साथ सुपर हिट सिंगर हैं।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
Bihar Assembly Results 2025 Bihar Assembly Elections Khesari Lal Yadav
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।