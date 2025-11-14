Bihar Result Live: भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव छपरा से चल रहे पीछे, जानें ताजा रुझान

संक्षेप: Bihar Assembly Election Result Live: बिहार विधानसभा की हॉट सीटों में से एक छपरा से भोजपुरी के सुपर स्टार खेसारी लाल यादव ने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। ताजा रुझानों में यहां से बीजेपी की छोटी कुमारी आगे चल रही हैं और खेसारी दूसरे नंबर पर चल रहे हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए डाले गए वोटों की गिनती जारी है। रुझानों में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ रिपीट होती दिख रही है। तेजस्वी यादव की अगुआई में महागठबंधन करारी हार की तरफ बढ़ रहा है। बिहार चुनाव में जिन सीटों के नतीजों पर सबकी नजर रहनी थी, उनमें से एक सीट थी छपरा। भोजपुरी के सुपर स्टार और सिंगर खेसारी लाल यादव ने आरजेडी से ताल ठोकी थी जिस वजह से छपरा हॉट सीट बन गई। काउंटिंग के ताजा रुझान बताते हैं कि छपरावासियों पर खेसारी का रंग नहीं चढ़ा।

छपरा सीट पर कौन आगे, कौन पीछे? छपरा विधानसभा सीट पर मुख्य लड़ाई बीजेपी और खेसारी लाल यादव के बीच है। यहां पर 5 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है और बीजेपी की छोटी कुमारी ने बढ़त बना रखी है। आरजेडी के खेसारी लाल यादव जिनका असली नाम शत्रुघ्न यादव है, दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। छोटी कुमार जिला परिषद की अध्यक्ष रह चुकी हैं।

आगे- छोटी कुमारी, बीजेपी (15418 वोट)

पीछे- शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव, आरजेडी (12509 वोट)

खेसारी लाल यादव कितने वोट से पीछे- 2909 वोट

अभी शुरुआती रुझान छपरा सीट पर सिर्फ 5 राउंड की गिनती ही पूरी हो पाई है। यहां 28 राउंड तक गिनती होगी यानी अभी 23 राउंड की गिनती बाकी है। ऐसे में अभी जो रुझान हैं वो शुरुआती हैं जो आगे चलकर या तो बीजेपी के पक्ष में और मजबूत हो सकते हैं या फिर खेसारी लाल यादव वापसी करते हुए बढ़त भी बना सकते हैं।

खेसारी खुद नहीं लड़ना चाहते थे चुनाव खेसारी लाल यादव खुद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। यहां से उनकी पत्नी चंदा देवी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली थीं। आरजेडी की कोशिश इसके जरिए खेसारी के स्टारडम को भुनाने थी। फिर हुआ कुछ ऐसा कि खेसारी को खुद ही चुनाव मैदान में उतरना पड़ा। कुछ तकनीकी वजहों से उनकी पत्नी चुनाव नहीं लड़ सकती थीं इसलिए वह खुद चुनावी मैदान में उतरे। उनकी पत्नी का वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था।