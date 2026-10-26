वीडियो: खेसारी लाल पर फेंका चप्पल तो अभिनेता बोले- I LOVE YOU; पप्पू यादव खूब बरसे

बिहार में एक कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दे रहे मशहूर भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव पर चप्पल फेंका गया। खेसारी लाल यादव ने चप्पल फेंकने वाले को आई लव यू कहा। इस कार्यक्रम में सांसद पप्पू यादव भी मौजूद थे। सांसद इस घटना पर जमकर भड़के।

भोजपुरी फिल्मों में खेसारी लाल यादव एक बड़ा नाम है। खेसारी की पहचान अभिनेता और एक गायक के तौर पर है। बिहार के मधेपुरा में खेसारी लाल यादव पर एक शो के दौरान चप्पल फेंकने की घटना हुई है। दरअसल खेसारी लाल यादव खुर्दा महोत्सव में शामिल हुए थे। इस महोत्सव में जब वो अपने गीतों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे थे उसी वक्त भीड़ में से किसी ने उनपर चप्पल फेंक दिया। हालांकि, स्टेज पर हुई घटना को खेसारी लाल यादव ने बड़ी ही मजेदार ढंग से संभाला। इतना ही नहीं खेसारी ने चप्पल फेंकने वाले को आई लव यू तक कह दिया। घटना के वक्त पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव भी वहां मौजूद थे।

दरअसल खुर्दा महोत्सव में जब खेसारी लाल अपने गीतों से समां बांध रहे थे तब ही दर्शकों की भीड़ में से किसी ने उनपर चप्पल फेंक दिया। इसपर भोजपुरी अभिनेता और गायक खेसारी ने कहा, बहुत अच्छा। क्या बात है बेटा..बाटा का चप्पल है क्या? बहुत प्यारा था। आई लव यू। क्या लड़का है। तू बहुत आगे जाएगा। बहुत..इतना आएगा जाएगा ना कि उसके आगे जमीन तक नहीं होगी।' हालांकि, महोत्सव में मौजूद पप्पू यादव इस घटना बेहद नाराज हुए। उन्होंने इसपर कहा कि जिसने यह हरकत की है वो सीसीटीवी कैमरे में आ गया है। दो दिन में उसको ढूंढ लेंगे।

इसपर खेसारी लाल यादव ने कोई बात नहीं सर। फिर अभिनेता ने चप्पल फेंकने वाले शख्स को लेकर कहा कि वो बहुत आगे जाएंगे। मैं ऐसे लोगों का सम्मान करता हूं। मैं ऐसे लोगों का सम्मान इसलिए करता हूं कि मुझे पता चलता है कि गलत और सही क्या है। जब तक आपको गलत पता नहीं चलेगा, आप सही की तरफ जाओगे ही नहीं। इसीलिए जो गलती करता है मैं उसको बहुत सम्मान देता हू। कर बेटा...तू जितनी गलती करेगा..तो तेरी गलतियों से दुनिया सीखेगी। इसलिए कर जितनी गलतियां करनी हैं। आई लव यू...बेटा। इसके बाद खेसारी लाल यादव ने अपना गीत गाया।