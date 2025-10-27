Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newskhesari lal yadav reacts on akshara singh allegation of insult
प्रशांत किशोर की तारीफ, अक्षरा सिंह के लिए रिश्ता छोटा है; पवन सिंह पर भी बोले खेसारी लाल यादव

प्रशांत किशोर की तारीफ, अक्षरा सिंह के लिए रिश्ता छोटा है; पवन सिंह पर भी बोले खेसारी लाल यादव

संक्षेप: खेसारी लाल यादव ने कहा कि मेरे लिए रिश्ते बड़े मायने रखते हैं। मैं शब्दों को भूल जाता हूं। उन्होंने मेरे बारे में क्या बोला था? मैं इसे कभी दोहराता नहीं हूं क्योंकि उनसे मेरे व्यक्तिगत रिश्ते बहुत प्यारे हैं। इसलिए मेरे लिए रिश्ते मायने रखते हैं और शब्द छोटे हो जाते हैं।

Mon, 27 Oct 2025 12:53 PMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, छपरा
share Share
Follow Us on

बिहार चुनाव में इस बार भोजपुरी फिल्मों के कलाकार भी ताल ठोक रहे हैं। भोजपुरी कलाकारों के बीच जुबानी जंग भी जारी है। अभी हाल ही में भोजपुरी फिल्मों की एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने खेसारी लाल यादव को लेकर कहा था कि खेसारी लाल यादव खुलेआम उनका अपमान करते हैं इसलिए वो उनका सपोर्ट नहीं करेंगी। अब खेसारी लाल यादव ने इसपर अपना जवाब दिया है। खेसारी लाल यादव ने कहा है कि अक्षरा सिंह के लिए रिश्ते छोटे हैंं। यहां आपको बता दें कि चर्चित अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव छपरा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। खेसारी लाल यादव ने जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर की तारीफ भी की है।

'बिहार तक' से बातचीत में खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी एक्ट्रेस के बयान प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'मेरे लिए चुनाव प्रचार में अक्षरा सिंह को बुलाने या ना बुलाने का कोई विषय ही नहीं है। वो पुरानी कलाकार हैं। हमारी भोजपुरी की शान हैं। उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए अपने जीवन में काफी मेहनत की है। वो कोई छोटा नाम नहीं हैं। वो उनका विषय है मेरे लिए कि मैं क्या बोलता हूं। मेरे लिए रिश्ते बड़े मायने रखते हैं। मैं शब्दों को भूल जाता हूं। उन्होंने मेरे बारे में क्या बोला था? मैं इसे कभी दोहराता नहीं हूं क्योंकि उनसे मेरे व्यक्तिगत रिश्ते बहुत प्यारे हैं। इसलिए मेरे लिए रिश्ते मायने रखते हैं और शब्द छोटे हो जाते हैं। उनके लिए रिश्ता छोटा है और इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे शब्द बड़े हो गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उनका विचार है और यह मेरा विचार है।

पवन सिंह पर क्या बोले खेसारी लाल यादव

जब खेसारी लाल यादव से पूछा गया कि आपको तीन भाइयों ने अब तक आपके खिलाफ बोला है लेकिन पवन सिंह ने आपके खिलाफ कुछ नहीं बोला है? तब इसपर खेसारी लाल यादव ने कहा कि पवन सिंह तो बड़े भाई हैं। कोई जरुरी नहीं कि मैं उनका छोटा भाई हूं और इस लाइन में हूं तो मुझसे गलती नहीं होगी। यह कोई जरुरी नहीं है। हम इतने सारे शब्द बोलते हैं हो सकता है कि कोई शब्द गलत हो। उनको बोलने और डांटने का हक है।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

मैथिली ठाकुर विधानसभा जाएं- खेसारी लाल यादव

मैथिली ठाकुर को लेकर भोजपुरी एक्टर ने कहा कि अनुभव कम उम्र से नहीं आंका जा सकता है। वो काफी कम उम्र की हैं और मर्यादित हैं। भगवान करें कि उन्हें जिस काम के लिए चुना गया वो जिम्मेदारी से निभाएं औऱ विधानसभा में गरजे भीं। अगर क्षेत्र के लोग उनपर विश्वास जताता है तो उनको उनके लिए काम करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि वो विधानसभा जाएं।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Akshara Singh Khesari Lal Yadav Pawan Singh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।