प्रशांत किशोर की तारीफ, अक्षरा सिंह के लिए रिश्ता छोटा है; पवन सिंह पर भी बोले खेसारी लाल यादव

बिहार चुनाव में इस बार भोजपुरी फिल्मों के कलाकार भी ताल ठोक रहे हैं। भोजपुरी कलाकारों के बीच जुबानी जंग भी जारी है। अभी हाल ही में भोजपुरी फिल्मों की एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने खेसारी लाल यादव को लेकर कहा था कि खेसारी लाल यादव खुलेआम उनका अपमान करते हैं इसलिए वो उनका सपोर्ट नहीं करेंगी। अब खेसारी लाल यादव ने इसपर अपना जवाब दिया है। खेसारी लाल यादव ने कहा है कि अक्षरा सिंह के लिए रिश्ते छोटे हैंं। यहां आपको बता दें कि चर्चित अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव छपरा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। खेसारी लाल यादव ने जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर की तारीफ भी की है।

'बिहार तक' से बातचीत में खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी एक्ट्रेस के बयान प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'मेरे लिए चुनाव प्रचार में अक्षरा सिंह को बुलाने या ना बुलाने का कोई विषय ही नहीं है। वो पुरानी कलाकार हैं। हमारी भोजपुरी की शान हैं। उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए अपने जीवन में काफी मेहनत की है। वो कोई छोटा नाम नहीं हैं। वो उनका विषय है मेरे लिए कि मैं क्या बोलता हूं। मेरे लिए रिश्ते बड़े मायने रखते हैं। मैं शब्दों को भूल जाता हूं। उन्होंने मेरे बारे में क्या बोला था? मैं इसे कभी दोहराता नहीं हूं क्योंकि उनसे मेरे व्यक्तिगत रिश्ते बहुत प्यारे हैं। इसलिए मेरे लिए रिश्ते मायने रखते हैं और शब्द छोटे हो जाते हैं। उनके लिए रिश्ता छोटा है और इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे शब्द बड़े हो गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उनका विचार है और यह मेरा विचार है।

पवन सिंह पर क्या बोले खेसारी लाल यादव जब खेसारी लाल यादव से पूछा गया कि आपको तीन भाइयों ने अब तक आपके खिलाफ बोला है लेकिन पवन सिंह ने आपके खिलाफ कुछ नहीं बोला है? तब इसपर खेसारी लाल यादव ने कहा कि पवन सिंह तो बड़े भाई हैं। कोई जरुरी नहीं कि मैं उनका छोटा भाई हूं और इस लाइन में हूं तो मुझसे गलती नहीं होगी। यह कोई जरुरी नहीं है। हम इतने सारे शब्द बोलते हैं हो सकता है कि कोई शब्द गलत हो। उनको बोलने और डांटने का हक है।