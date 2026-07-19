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शराब घर-घर पहुंचाया जाता है.., पटना में बंटी यादव के परिजनों से मिल बोले खेसारी लाल; सरकार पर बरसे

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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पटना के बहुचर्चित बंटी यादव हत्याकांड पर राजनीति भी जमकर हो रही है। राजद नेता और भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने बंटी के परिजनों से मुलाकात की है। खेसारी लाल यादव ने बिहार में शराब तस्करी पर सरकार को घेरा है। 

शराब घर-घर पहुंचाया जाता है.., पटना में बंटी यादव के परिजनों से मिल बोले खेसारी लाल; सरकार पर बरसे

पटना के चर्चित बंटी यादव मर्डर केस पर सियासत जारी है। बंटी यादव के परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि बंटी की हत्या करने वालों को फांसी दी जाए। न्याय की आस लिए परिजन धरने पर बैठे हैं। इस बीच भोजपुरी अभिनेता, गायक और राष्ट्रीय जनता दल के नेता खेसारी लाल यादव धरने पर बैठे बंटी के परिजनों से मिलने पहुंचे। इस दौरान खेसारी लाल यादव ने बिहार में शराबबंदी को लेकर सरकार को जमकर घेरा। खेसारी लाल यादव ने यहां तक कह दिया कि राज्य में घर-घर शराब मिल रहा है। खेसारी लाल यादव ने कहा कि जितने भी समाज के ठेकेदार हैं फिर चाहे वो कलाकार हो या नेता हो यहां आकर इनकी कुछ भी तो मदद कर दें। कम से कम 200 कलाकार होंगे। अगर 1-1 लाख रुपये भी इनको (बंटी के परिजनों) को दे देंगे तो उससे इनके बच्चों का भविष्य तय हो सकता है। खेसारी लााल यादव ने आगे कहा कि उन्हें सिर्फ यहां आकर मस्ती करना है और पब्लिसिटी करना है। अगर पब्लिसिटी ही लेनी है तो इन बच्चों की मदद कर दीजिए और फिर पब्लिसिटी ले लीजिए। इनको इंसाफ दिलवा दो।

खेसारी लाल यादव ने कहा कि यह घटना इतनी निंदनीय है कि आप सोच नहीं सकते हैं। किसी को उठाकर हत्या कर देना बड़ी बात है। इसपर सरकार चुप है और उसी आदमी को दोषी ठहरा रही है। जब खेसारी लाल यादव से पूछा गया कि इस केस में पुलिस कह रही है कि बंटी यादव की हत्या के बीच शराब का धंधा था? तब इसपर खेसारी लाल यादव ने कहा, 'यहां पर रोज शराब तस्करी हो रही है। एक बंटी ही नहीं है इस धरती पर। रोज शराब घर-घर पहुंचाया जाता है और किसी तो कोई पकड़ता नहीं है।

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सरकार क्या करती है कि जब वो गलत होती है तो वो आपको दोषी बना देती है ताकि दुनिया का दोष उसपर ना लगे। यही समस्या है। मैं पूरे समाज से कहता हूं चाहे वो किसी भी जाति के हो। मैं किसी के यहां इंसान के तौर पर जाता हूं। मैं सरकार से यही कहूंगा कि बंटी को इंसाफ मिले। इन बच्चों के भविष्य के लिए सरकार जो कुछ भी कर सकती है वो करे। मेरी जो भी क्षमता है मैंने इस परिवार के लिए किया है और आगे भी जरुरत पड़ेगी तो करूंगा।'

06 जुलाई को बंटी का अपहरण हुआ था

आपको बता दें कि इसी महीने 06 जुलाई को पटना जंक्शन के पास स्थित एक मार्केट से दुकानदार बंटी यादव को सरेआम अगवा कर लिया गया था। बंटी यादव को अगवा किए जाने का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इसके बाद 11 जुलाई को बंटी यादव का शव अथमलगोला इलाके में बरामद हुआ था। शव मिलने के बाद बंटी के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर लापरवाही के इल्जाम लगाए थे। परिजनों का कहना था कि थाने में बंटी के अपहरण की शिकायत लेकर जाने के बाद पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। परिजनों का दावा यह भी है कि बंटी यादव की हत्या सेक्स रैकेट के विरोध के चलते की गई थी।

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इधर इस मामले में काम में लापरवाही बरतने वाले एएसआई समेत चार पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था। पुलिस ने इस कांड के मुख्य आरोपी रवीश उर्फ बीसी का हाफ एनकाउंटर भी कर दिया। पुलिस का कहना है कि बंटी शराब के धंधे में संलिप्त था। रवीश और उसके बीच शराब के धंधे में ही विवाद हुआ था। जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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