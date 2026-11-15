नीतीश कुमार के घर पर खरना; भाभी और बहनों ने छठ किया; निशांत पूजा में हुए शामिल

पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर भी छठ के दूसरे दिन खरना का आयोजन हुआ। परिवार की महिलाओं ने व्रत रखा। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार भी पूजा में शामिल हुए। इस दौरान पारंपरिक तरीके से प्रसाद तैयार किया गया और छठी मइया से परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की गई।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो: लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर भी खरना का आयोजन किया गया। उनके परिवार की महिलाएं, जिनमें उनकी भाभी और बहनें शामिल हैं, छठ महापर्व कर रही हैं। नीतीश के बेटे और स्वास्थ्य मंत्री निशांत भी पूजा में शामिल हुए। इस अवसर पर नीतीश कुमार के आवास पर पारंपरिक तरीके से खरना का प्रसाद तैयार किया गया। परिवार के सदस्यों ने पूजा-अर्चना की और छठी मइया से परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। आवास पर छठ के अनुष्ठान को लेकर भक्तिमय माहौल रहा।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पटना स्थित 3, टेलर रोड आवास पर पारंपरिक विधि-विधान के साथ खरना का आयोजन हुआ। इस अवसर पर राज्यपाल सय्यद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खरना का प्रसाद ग्रहण किया। मौके पर नितिन नवीन ने कहा कि यह हर्ष और गौरव की बात है कि युवा पीढ़ी भी छठ महापर्व को पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ अपना रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार, मंत्री नीतीश मिश्रा,मिथिलेश तिवारी, डॉ. प्रमोद कुमार, पूर्व मंत्री सह विधायक मंगल पांडेय, विधान पार्षद अनिल शर्मा, संजय मयूख, निवेदिता सिंह, सवर्ण आयोग के सदस्य राजकुमार सिंह, भाजपा नेता मृत्युंजय तिवारी और सामाजिक कार्यकर्ता गुड्डू कुमार के यहां भी खरना का प्रसाद ग्रहण किया।

विस अध्यक्ष के घर पहुंचे राज्यपाल-सीएम विस अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार के सरकारी आवास पर छठ हो रहा है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री के अलावा विधान परिषद के उपसभापति डॉ. रामवचन राय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, सांसद रविशंकर प्रसाद, भीम सिंह, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, रामकृपाल यादव, संजय सिंह और निशांत, महापौर सीता साहू, ऋतुराज सिन्हा, अनंत सिंह, स्तुति गुप्ता ने खरना का प्रसाद ग्रहण किया।