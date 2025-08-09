अब कैंसर हॉस्पिटल खोलेंगे खान सर, एक मुंहबोली बहन की डिमांड पर कर दिया बड़ा ऐलान

खान सर ने कहा कि वे जल्द ही कैंसर अस्पताल खोलेंगे। इसके लिए भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण करेंगे और डॉक्टरों से मिलकर बात करेंगे और समीक्षा करके प्रोजेक्ट पूरा करेंगे।

एजुकेशन से हेल्थ सेक्टर में एंट्री ले चुके खान सर ने रक्षा बंधन पर बड़ा ऐलान किया। खान सर बिहार में अत्याधुनक कैंसर होस्पिटल खोलेंगे। इसके लिए देश भर भ्रमण करके डॉक्टरों से बात करेंगे और जल्द से जल्द अपनी एक बहन की मांग पूरी करेंगे। राखी बांधने के बाद उनकी एक छात्रा ने अपने पिता के इलाज के लिए कैंसर होस्पिटल खोलने की मांग की।

शनिवार को पटना के एसके मेमोरियल हॉल में खान सर को राखी बांधने के लिए बिहार भर से दस हजार से ज्यादा लड़कियां जुटी थीं। खान सर ने बताया एक लड़की के पिता को कैंसर की बीमारी है। वे अस्पताल में भर्ती हैं। लड़की ने कहा कि कैंसर का इलाज बहुत महंगा है। आप एक कैंसर हॉस्पिटल खोल दीजिए जहां बीमारी का सस्ता इलाज हो सके। खान सर ने कहा कि ऐसे दिन पर उसने मांग रख दिया है कि एक बहन की मांग को ठुकरा नहीं सकते। उसके बाद उन्होंने इसकी योजना बताई।

खान सर ने कहा कि वे जल्द ही कैंसर अस्पताल खोलेंगे। इसके लिए भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण करेंगे और डॉक्टरों से मिलकर बात करेंगे और समीक्षा करके प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। खान सर ने कहा कि रक्षा बंधन के दिन बहन की बात नहीं काटी जाती है। बहुत सारे डॉक्टर सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उनकी सहायता लेकर कैंसर होस्पिटल का सपना पूरा किया जाएगा।

इससे पहले ही खान सर हेल्थ सेक्टर में काम शुरू कर चुके हैं। सभी जिलों में डायलिसिस सेंटर और ब्लड बैंक खोलने की योजना पर काम शुरू हो गया है। इसके लिए जर्मनी और जापान से मशीने मंगाई जा रही हैं। बेहद कम कीमत पर इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी जिससे गरीबों को बार-बार पटना नहीं आना पड़ेगा।