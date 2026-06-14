खान सर ने शातिर दिमाग लगा कर रौशन आनंद सर को फंसाया, बोले वकील- पुलिस ने निर्दोष को जेल में डाला

रौशन आनंद ने कहा कि यह केस तो बिल्कुल आईने की तरह साफ है। जब रियल पिक्चर सामने आई तब पुलिस ने खुद ही केस दर्ज किया है ना कि रौशन आनंद ने या उनके परिवार के किसी सदस्य ने। यह रियल पिक्चर है और इसमें उन्होंने (खान सर) पूरी तरह से षड्यंत्र किया और हौवा बनाया।

पटना में 02 जून को खान ग्लोबल इंस्टीच्यूट में मारपीट, हमले और फायरिंग के मामले में खान सर को फिलहाल कोर्ट से राहत मिली हुई है और उनकी गिरफ्तारी पर 20 जून तक अदलत ने रोक लगाई है। इस प्रकरण से जुड़े एक अन्य केस में ज्ञान बिंदु जी.एस. एकेडमी के डायरेक्टर रौशन आनंद अभी जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब रौशन आनंद के वकील ने दावा किया है कि खान सर ने शातिर दिमाग लगाकर रौशन आनंद सर को फंसाया है। वकील का दावा है कि इस पूरे प्रकरण में तस्वीर बिल्कुल साफ है फिर भी पुलिस ने एक निर्दोष को जेल में डाल दिया है। रौशन आनंद सर के वकील ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही उनके क्लाइंट को बेल मिल जाएगी।

रौशन आनंद सर के वकील निरंजन कुमार सिंह ने न्यूज एजेंसी IANS से बातचीत में कहा कि खान सर के गार्ड ने यह बात कबूल किया है कि खान सर ने खुद कहा कि गोली मारो जो होगा हम देख लेंगे। उसके आधार पर उन्होंने गोली चलाई। उसके बाद उनका खुद का बयान है, सारे सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी दिखा है। यह तो बिल्कुल आईने की तरह साफ है। जब रियल पिक्चर सामने आई तब पुलिस ने खुद ही केस दर्ज किया है ना कि रौशन आनंद ने या उनके परिवार के किसी सदस्य ने। यह रियल पिक्चर है और इसमें उन्होंने (खान सर) पूरी तरह से षड्यंत्र किया और हौवा बनाया।

यह सारी चीजें सिर्फ अशोभनीय ही नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी आपराधिक साजिश भी है। यह बहुत बड़ा शातिर दिमागी क्रिमिनल ही ऐसा कर सकता है। निरंजन कुमार सिंह ने आगे कहा कि खान सर को गिरफ्तारी से जो राहत मिली है उसे मैं चुनौती दूंगा। उन्हें जो अंतरिम राहत मिली है उसमें कमियां हैं और वो जेल की सलाखों के अंदर जाएंगे ही जाएंगे। निरंजन कुमार सिंह ने आगे कहा कि निश्चित तौर से बीते शुक्रवार को हीं रौशन आनंद सर को बेल मिल जाती। लेकिन कुछ तकनीकि खामियों की वजह से ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि खान सर ने जिस तरह से वकील को हायर किया और फिर उन्हें कोर्ट में उपस्थित नहीं होने दिया।

कोर्ट में उनके जूनियर ने आकर एक दिन का समय ले लिया इस ग्राउंड पर कि उनकी तबीयत खराब है। इसलिए उनका बेल रुक गया। मेरे क्लाइंट पर कोई आरोप ही नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे षड़यंत्र कर खान सर ने इनपर केस करवाया है। यह सबकुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए सामने आ चुका है। मीडिया, सीसीटीवी फुटेज और जो वीडियो लोगों ने बनाया है उससे पता चलता है कि कैसे खान सर ने इन्हें गलत केस में फंसाया है। यह दुर्भाग्य है कि खान सर को फिलहाल राहत मिल गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं उन्होंने निर्दोष को जेल में डाला है।

रौशन आनंद की जमानत याचिका हो चुकी है खारिज बता दें कि हत्या के प्रयास और अवैध हथियारों के इस्तेमाल के मुकदमे में अभियुक्त बनाए गए खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक खान सर उर्फ़ फैजल खान को बिहार की राजधानी पटना के प्रधान जिला जज की अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 20 जून 2026 तक के लिए रोक लगा दी हैं। वहीं एक दूसरी अदालत ने दूसरे पक्ष ज्ञान बिंदु के निदेशक रौशन आनंद की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी है।

खान सर और रौशन आनंद पर केस है दर्ज खान सर के कोचिंग संस्थान के पास हुई गोलीबारी के वायरल वीडियो के आधार पर कदमकुआं थाना की पुलिस ने खान सर और उनके दो सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ बीएनएस और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं में 04 जून 2026 को कदमकुआं थाना में कांड संख्या 418/2026 दर्ज किया है।