नेपाल में प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत के बाद सामने आए खान सर, बोले- मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई

शन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत को लेकर खान सर पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि प्रिंस यादव की हत्या खान सर ने ही करवाई है। लेकिन अब खान सर ने प्रिंस यादव की मौत को लेकर अपना एक भावुक वीडियो संदेश जारी किया है।

पटना स्थित ज्ञान बिंदु जी.एस. एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध मौत के बाद अचानक खान सर सामने आए हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले जब खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी तब वो गायब हो गए थे लेकिन प्रिंस यादव की मौत के बाद खान सर अब सामने आए हैं। रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत को लेकर खान सर पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि प्रिंस यादव की हत्या खान सर ने ही करवाई है। लेकिन अब खान सर ने प्रिंस यादव की मौत को लेकर अपना एक भावुक वीडियो संदेश जारी किया है।

इस वीडियो में खान सर कहते हैं, 'आज अजीब मन से बात करना पड़ रहा है। बड़ी दुखद खबर के साथ। अचानक से सभी चीजें चल रही थीं तब ही कुछ-कुछ लोगों से फोन आना शुरू हो गया कि सर आप न्यूज देखिए कि रौशन सर के भाई की नेपाल में संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। कुछ पल के लिए विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमने उन लोगों को डांटा भी कि ये सब क्या कुछ भी बोलते रहता है। फिर जब हमने न्यूज देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। समय कैसा यह करवट ले रहा है। किस स्थिति में समय चला गया है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है?'

इसके बाद खान सर ने अपने वीडियो में एक न्यूज क्लिप दिखाया जिसमें प्रिंस यादव के दोस्त यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि प्रिंस का पहले से इलाज चलता था और वो दवाओं का सेवन करते थे। प्रिंस के कथित दोस्त कहते हैं कि उनको दो बार अटैक आ चुका है। प्रिंस के दोस्त इस वीडियो क्लिप में कहते हैं कि उसको कोई कुछ नहीं किया है। 2-3 दिन से वो ठीक से सो नहीं रहा था। कल भी हमलोग देखे कि सो रहा है तो हमलोगों को लगा कि चलो अब वो सो रहा है। धीरे-धीरे वो लंबी सांस लेने लगा। उसके बाद हमलोग एंबुलेंस मंगवाए और उसको अस्पताल लेकर आए। इसी क्रम में उसकी मौत हो गई। उसको किसी ने नहीं मारा। वो हमलोगों का करीबी दोस्त था, हमलोग क्यों करेंगे ऐसा? किसी अन्य ने भी उसको नहीं मारा। वो पहले से बीमार था।

दिल दहल गया है, परिवार की मदद को तैयार हूं- खान सर इसके बाद वीडियो में खान सर एक बार फिर सामने आते हैं। वो कहते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद एकदम दिल दहल गया है। किसी परिवार के लिए इससे कठिन दौर क्या आ सकता है? भगवान इस कठिन दौर से निकलने के लिए उनको सहनशक्ति दे। इतनी भयानक स्थिति और इतनी कठोर स्थिति में वो कैसे निकल पाएंगे इस घटना के बाद पता नहीं कैसे परिवार काम करेगा? इस कठिन दौर में हमारी संवेदना परिवार के साथ है। जब कभी आदमी ऐसी खबर सुनता है तो दिल बैठ जाता है। किसी के परिवार के साथ ऐसा ना हो। दुश्मन के परिवार के साथ भी ऐसा ना हो। हमारी पूरी संवेदना है परिवार के साथ। हमसे जो हो सकेगा हम परिवार के लिए करेंगे। अभी परिवार किसी से बात करने की स्थित में नहीं होगा और हम इस चीज को समझ सकते हैं कि किसी के साथ ऐसा ना हो। लेकिन हमसे वो लोग जो कहेंगे हम हर संभव मदद के लिए तैयार हैं।

कोई तीसरा साजिश कर रहा है- खान सर इसके बाद खान सर कहते हैं कि इसमें सबसे जरुरी बात यह है कि मीडिया को काफी संवेदनशील होने की जरुरत है। जो सही न्यूज है वहीं चलाए। यह बहुत संवेदनशील मामला है लिहाजा अटकलों और अफवाहों पर ना जाएं। पुलिस अपना एक आधिकारिक बयान जारी करे जिससे कि साफ हो सके कि चीजें क्या हैं। जल्दी से जल्दी इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए। इसमें कोई ना कोई तीसरा साजिश जरुर कर रहा है। इतनी अमानवीय कृत्य कोई कैसे कर सकता है? इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इस रिपोर्ट को सामने लाया जाए। जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएं उनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ा जाए और फांसी से नीचे कोई सजा नहीं होनी चाहिए अगर कोई इसमें शामिल है तो। न्यूज वालों से अपील है कि वो ऑथेन्टिक चीजें ही चलाएं। न्यूज में यह चल रहा है कि 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो यह कौन-कौन लोग हैं और इनकी भी जांच होनी चाहिए। आखिर वो कौन थे? यह तीसरा एंगल इसमें हो भी सकता है। इस मामले को तूल पकड़ाया गया है।