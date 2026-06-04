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Khan Sir vs Raushan Sir LIVE: अब खान सर होंगे गिरफ्तार? बॉडीगार्ड अरेस्ट, रौशन आनंद समर्थक सड़क पर उतरे

Khan Sir vs Raushan Sir LIVE Updates: पटना में कोचिंग शिक्षक खान सर और रौशन आनंद के बीच प्रतिस्पर्धा की जंग में बवाल मचा हुआ है। पुलिस ने आज फायरिंग का वीडियो आने के बाद खान सर के 2 बॉडीगार्ड को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी ओर रौशन सर की रिहाई की मांग करते हुए छात्र सड़क पर उतर गए हैं।

Khan Sir vs Raushan Sir LIVE: अब खान सर होंगे गिरफ्तार? बॉडीगार्ड अरेस्ट, रौशन आनंद समर्थक सड़क पर उतरे

खान सर के कोचिंग विवाद मे गिरफ्तार ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन सर की रिहाई की मांग करते हुए पटना में सड़क पर उतरे सैकड़ों समर्थक

Jayesh Jetawat| लाइव हिन्दुस्तान,पटना |
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Khan Sir vs Raushan Sir LIVE Updates: बिहार की राजधानी पटना के चर्चित कोचिंग शिक्षक खान सर उर्फ फैसल खान के दो बॉडीगार्ड को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान ज्ञान बिंदु की ओर से खान सर के गार्ड द्वारा फायरिंग करते एक वीडियो जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें उठाया। अब सवाल उठ रहा है कि इस मामले में क्या खान सर भी गिरफ्तार होंगे? दूसरी ओर, ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर रौशन आनंद उर्फ रौशन सर की रिहाई की मांग को लेकर शाम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उनके इंस्टीट्यूट के बाहर सड़क पर जमा हो गए। उन्होंने शहर में नारेबाजी करते हुए मार्च भी निकाला।

रौशन सर को पुलिस ने कल यानी बुधवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मंगलवार देर रात खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर हुई तोड़फोड़ और गार्ड से मारपीट के बाद रौशन आनंद समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उनके दो अन्य साथियों को भी जेल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि दोनों ही कोचिंग संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा की लड़ाई में यह बवाल हुआ है। हाल ही में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का रिजल्ट जारी होने के बाद उनमें विवाद और बढ़ गया था।

Khan Sir vs Raushan Sir LIVE: पुलिस की तारीफ करते नहीं थक रहे थे खान सर, अब खुद फंस गए

Khan Sir vs Raushan Sir LIVE: अपने कोचिंग सेंटर पर बवाल में पटना पुलिस के फास्ट ऐक्शन की तारीफ करने वाले खान सर अब खुद फंसते नजर आ रहे हैं। खान सर का एक ऑडियो कल सामने आया था, इसमें वह पटना पुलिस की कार्रवाई से गदगद नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस ने आधी रात में जिस तरह ऐक्शन लिया, वैसा फिल्मों में ही देखने को मिलता है। उन्होंने पुलिस को 10 में से 10 नंबर भी दिए थे।

हालांकि, अब खान सर खुद इस मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। खान सर ने पहले विरोधी गुट पर गोलीबारी का आरोप लगाया था, बाद में अपने बयान से पलट गए और बोले कि फायरिंग नहीं हुई। आज प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान ज्ञान बिंदु ने फायरिंग का वीडियो जारी कर दिया, जिसमें खान सर के दो बॉडीगार्ड गोली चलाते हुए नजर आए। पुलिस ने दोनों बॉडीगार्ड को गिरफ्तार कर दिया। खान सर से भी पूछताछ की, अब उनकी गिरफ्तारी की आशंका ताई जा रही है। वहीं, ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद को पुलिस ने कल ही अरेस्ट कर लिया था।

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Khan Sir vs Raushan Sir LIVE: यूपी के रहने वाले हैं खान सर के गार्ड, राइफल को FSL के पास भेजा गया

Khan Sir vs Raushan Sir LIVE: पटना पुलिस ने खान सर के जिन दो गार्ड को गिरफ्तार किया है, वे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। एक का नाम प्रदीप कुमार और दूसरे का तालेश्वर प्रसाद बताया जा रहा है। प्रदीप मैनपुर का, तो तालेश्वर कासगंज का रहने वाला है। दोनों की मॉडिफाइड राइफल को बरामद कर पुलिस ने जब्त कर लिया, उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए एफएसएल के पास भेजा गया है।

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Khan Sir Raushan Sir Case LIVE: रौशन सर के समर्थक सड़क पर उतरे

Khan Sir Raushan Sir Case LIVE: खान सर के कोचिंग सेंटर पर तोड़फोड़, पथराव और गार्ड से मारपीट के मामले में पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद समेत 3 लोगों को कल गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। ज्ञान बिंदु एकेडमी के बाहर बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं जमा हो गए हैं। सभी रौशन सर को निर्दोष बताते हुए उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। इससे पटना के मुसल्लहपुर हाट में माहौल गर्माया हुआ है।

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Khan Sir Raushan Sir Case LIVE: अब खान सर पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार

Khan Sir Raushan Sir Case LIVE: बॉडीगार्ड द्वारा फायरिंग करने का वीडियो सामने आने के बाद खान सर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उनके दोनों बॉडीगार्ड को गिरफ्तार करने के बाद पटना पुलिस ने खान सर से भी पूछताछ की। गार्ड ने फायरिंग की बात भी कबूल ली है, उनके हथियार जब्त कर लिए गए हैं। गोलीबारी का वीडियो रौशन सर के ज्ञान बिंदु कोचिंग द्वारा जारी किया गया था।

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Khan Sir Raushan Sir Case LIVE: खान सर के बॉडीगार्ड ने फायरिंग की बात कबूली

Khan Sir Raushan Sir Case LIVE: खान सर के दोनों बॉडीगार्ड ने पुलिस पूछताछ में फायरिंग करने की बात कबूल की है। दोनों ने कहा कि मंगलवार रात को कोचिंग सेंटर पर हुए पथराव के बाद बचाव में उन्होंने गोली चलाई थी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों को कल सुबह कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल उन्हें पुलिस हिरासत में रखा गया है।

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