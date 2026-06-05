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देख क्या रहे हो, तुरंत फायर करो, मैं समझ लूंगा; खान सर ने ही गार्ड से गोली चलवाई, FIR में खुलासा

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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खान एकेडमी पर हुए बवाल के दौरान फैजल खान उर्फ खान सर ने ही अपने दोनों बॉडीगार्ड को गोली चलाने का आदेश दिया था। उन्होंने गार्ड से कहा था- देख क्या रहे हो, तुरंत फायर करो, मैं समझ लूंगा। पटना के कदमकुआं थाने में दर्ज एफआईआर में यह खुलासा हुआ है।

देख क्या रहे हो, तुरंत फायर करो, मैं समझ लूंगा; खान सर ने ही गार्ड से गोली चलवाई, FIR में खुलासा

पटना के खान सर उर्फ फैजल खान ने ही अपने दोनों बॉडीगार्ड को फायरिंग करने का आदेश दिया था। पुलिस पूछताछ में दोनों गार्ड ने बताया कि 2 जून की रात को जब कोचिंग सेंटर के बाहर भीड़ ने तोड़फोड़ और पथराव किया था, तब खान ने ही उन्हें तुरंत फायरिंग करने को कहा था। दोनों गार्ड ने बताया- जब लोग उग्र होकर हल्ला कर रहे थे। तब खान सर ने कहा कि देख क्या रहे हो, तुरंत फायर करो, जो होगा मैं समझ लूंगा। कदमकुआं थाना में गुरुवार को फायरिंग मामले में एफआईआर दर्ज हुई, उसमें यह खुलासा हुआ है।

इस एफआईआर में दोनों बॉडीगार्ड तालेबर सिंह एवं प्रदीप कुमार के साथ ही फैजल खान उर्फ खान सर को नामजद आरोपी बनाया गया है। खान सर पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। दोनों गार्ड को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया था। जिन राइफल से गोली चलाई गई, उन्हें भी जब्त कर एफएसएल जांच के लिए भेज दिया था।

खान सर के आदेश पर फायरिंग

दोनों गार्ड ने पुलिस पूछताछ में बताया कि मंगलवार रात 10.30 बजे के आसपास कुछ लोग खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर के बाहर आए और गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड चुनचुन को मारपीट कर जख्मी कर दिया। युवक गेट पर लगे बैनर फाड़ने लगे और हल्ला मच गया। शोर सुनकर वे बाहर पहुंचे। बाहर भारी भीड़ थी, जो उग्र होकर हंगामा कर रही थी। इसके बाद खान सर उर्फ फैजल खान के आदेश पर दोनों बॉडीगार्ड ने अपने लाइसेंसी हथियार से दो-दो राउंड फायर किए।

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रौशन सर के ज्ञान बिंदु कोचिंग से विवाद

खान सर के कोचिंग सेंटर और रौशन आनंद सर के ज्ञान बिंदु एकेडमी के बीच बिहार पुलिस सिपाही भर्ती रिलज्ट की प्रतिस्पर्धा की लड़ाई में यह विवाद हुआ। कोचिंग शिक्षक गुरु रहमान ने भी कहा कि दोनों कोचिंग में स्टूडेंट्स की खरीद-बिक्री हुई। 2 जून की रात खान एकेडमी में सिपाही भर्ती में चयनित उम्मीदवारों का सम्मान समारोह हुआ। उसके बाद कुछ युवकों ने उनके सेंटर के बाहर तोड़फोड़ और पथराव कर दिया था।

खान सर ने रात में कहा कि 7-8 राउंड फायरिंग होते उन्होंने देखा, मगर अगले दिन वह अपने बयान से पलट गए। उन्होंने कहा कि गार्ड के कहने पर उन्होंने गोलीबारी की बात कही थी, फायरिंग नहीं हुई। मंगलवार रात की पुलिस की प्रेस रिलीज में भी फायरिंग की पुष्टि नहीं होने की बात कही गई थी।

इसके बाद गुरुवार को ज्ञान बिंदु कोचिंग ने वीडियो जारी कर खान सर के दोनों गार्ड पर फायरिंग का आरोप लगाया। वीडियो आने के बाद पुलिस ने उसकी जांच की। फिर दोनों गार्ड को उठा लिया गया।

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रौशन आनंद जेल में

खान सर के कोचिंग सेंटर पर बवाल के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद उर्फ रौशन सर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। वे फिलहाल जेल में हैं। उनकी रिहाई की मांग को लेकर गुरुवार को पटना में बड़ी संख्या में कोचिंग स्टूडेंट्स का प्रदर्शन हुआ। छात्र-छात्राओं ने खान सर के विरोध में भी नारे लगाए थे।

अब खान सर की गिरफ्तारी की चर्चा के बीच कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा की लड़ाई में कहीं स्टूडेंट्स ना भड़क जाए, यह चिंता का विषय बना हुआ है। पटना पुलिस ने छात्र-छात्राओं से किसी के बहकावे में ना आने की अपील की है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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