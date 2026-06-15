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खान सर ने रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की हत्या करवाई, तेज प्रताप यादव का बड़ा दावा

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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पटना के चर्चित ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के संचालक रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव (30 वर्ष) की नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल में संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। खान सर और रौशन आनंद के बीच हाल के विवाद में प्रिंस यादव के खिलाफ भी मामला दर्ज था।

खान सर ने रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की हत्या करवाई, तेज प्रताप यादव का बड़ा दावा

फैजल खान उर्फ खान सर और ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद सर में चल रहे विवाद के बीच नेपाल में रौशन आनंद सर के भाई की मौत ने सभी को हैरान कर दिया है। रौशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव की मौत को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं और इसपर सियासत भी खूब हो रही है। अब जनशक्ति जनता दल के प्रमुख और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बड़ा दावा किया है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि यह स्पष्ट है कि खान सर ने ही रौशन आनंद सर के भाई की हत्या करवाई है।

अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। साफ हो चुका है कि प्रिंस यादव की हत्या खान सर के द्वारा ही कराया गया है। यह स्पष्ट है। इसलिए इनको बचाया जा रहा है। सच्चाई सभी के सामने आ चुका है कि किस तरीके से हत्या करवाई गई है। तेज प्रताप यादव ने आगे कहा कि दो गुटों के बीच विवाद था और जिन लोगों के साथ झगड़ा चल रहा था, उन्हीं लोगों ने हत्या करवाई है। तेज प्रताप यादव ने बिहार की सम्राट चौधरी सरकार से मांग की है कि इस मामले की ठीक से जांच करवाई जाए और जो भी दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

रौशन आनंद सर के लिए पेरोल की मांग

इससे पहले तेज प्रताप यादव ने एक्स पर भी अपनी बात रखी। तेज प्रताप यादव ने एक्स पर लिखा, 'ज्ञानबिंदु कोचिंग के निदेशक श्री रौशन आनंद जी के भाई स्वर्गीय प्रिंस यादव की निर्मम हत्या की खबर से जनशक्ति जनता दल परिवार अत्यंत मर्माहत और दुखी है। इस दुखद घटना पर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय तेज प्रताप यादव जी ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है तथा शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है।

जनशक्ति जनता दल सरकार एवं प्रशासन से मांग करता है कि इस जघन्य हत्याकांड में शामिल सभी दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। साथ ही हम सरकार से यह भी मांग करते हैं कि रौशन आनंद जी को उनके भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मानवीय आधार पर जेल से रिहा किया जाए अथवा कम से कम एक दिन का पेरोल प्रदान किया जाए, ताकि वे अपने दिवंगत भाई को अंतिम विदाई दे सकें। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक-संतप्त परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति दें। ॐ शांति।'

नेपाल में प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत

आपको बता दें कि पटना के चर्चित ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के संचालक रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव (30 वर्ष) की नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल में शनिवार की देर रात संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। खान सर और रौशन आनंद के बीच हाल के विवाद में प्रिंस यादव के खिलाफ भी मामला दर्ज था। इधर प्रिंस यादव की मौत की पुष्टि मोरंग के प्रवक्ता सह डीएसपी मकेंद्र कुमार मिश्र ने की है। उन्होंने बताया तीन सदस्यीय टीम मामले का जांच में जुटी है। टीम में डीएसपी लोकेंद्र सिंह गुरुंग, इंस्पेक्टर अभिषेक श्रेष्ठ शामिल हैं। मामले में नेपाल पुलिस ने चार भारतीय नागरिकों को हिरासत में लिया है। इनमें सहरसा निवासी अंकित कुमार यादव, रोशन यादव, लड्डू यादव तथा जयराम यादव के रूप में हुआ है । पुलिस ने बताया है कि भारतीय युवकों से घटना के विभिन्न पहलुओं के बारे में पूछताछ की जा रही है।

रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव अपने कुछ साथियों के साथ विराटनगर के वार्ड संख्या 10 स्थित एक होटल में ठहरे हुए थे। शनिवार देर रात करीब 11 बजे उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए न्यूरो कार्डियो विराटनगर अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जानकारी में अत्यधिक शराब सेवन के बाद स्वास्थ्य बिगड़ने की बात सामने आई है। हालांकि मृत्यु के वास्तविक कारणों की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।

नेपाल पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। होटल में मौजूद साथियों से पूछताछ की जा रही है तथा होटल के रजिस्टर और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। बताया जाता है कि हाल ही में पटना में ज्ञान बिंदु कोचिंग और खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े विवाद के मामले में दर्ज एफआईआर में भी प्रिंस यादव का नाम शामिल था। इसी बीच वे अपने कुछ साथियों के साथ नेपाल पहुंचे थे। नेपाल पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल सभी की निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच पर टिकी हुई हैं, जिससे इस रहस्यमय मौत के पीछे की सच्चाई सामने आ सकेगी।

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लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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