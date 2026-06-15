खान सर ने रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की हत्या करवाई, तेज प्रताप यादव का बड़ा दावा

पटना के चर्चित ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के संचालक रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव (30 वर्ष) की नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल में संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। खान सर और रौशन आनंद के बीच हाल के विवाद में प्रिंस यादव के खिलाफ भी मामला दर्ज था।

फैजल खान उर्फ खान सर और ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद सर में चल रहे विवाद के बीच नेपाल में रौशन आनंद सर के भाई की मौत ने सभी को हैरान कर दिया है। रौशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव की मौत को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं और इसपर सियासत भी खूब हो रही है। अब जनशक्ति जनता दल के प्रमुख और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बड़ा दावा किया है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि यह स्पष्ट है कि खान सर ने ही रौशन आनंद सर के भाई की हत्या करवाई है।

अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। साफ हो चुका है कि प्रिंस यादव की हत्या खान सर के द्वारा ही कराया गया है। यह स्पष्ट है। इसलिए इनको बचाया जा रहा है। सच्चाई सभी के सामने आ चुका है कि किस तरीके से हत्या करवाई गई है। तेज प्रताप यादव ने आगे कहा कि दो गुटों के बीच विवाद था और जिन लोगों के साथ झगड़ा चल रहा था, उन्हीं लोगों ने हत्या करवाई है। तेज प्रताप यादव ने बिहार की सम्राट चौधरी सरकार से मांग की है कि इस मामले की ठीक से जांच करवाई जाए और जो भी दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

रौशन आनंद सर के लिए पेरोल की मांग इससे पहले तेज प्रताप यादव ने एक्स पर भी अपनी बात रखी। तेज प्रताप यादव ने एक्स पर लिखा, 'ज्ञानबिंदु कोचिंग के निदेशक श्री रौशन आनंद जी के भाई स्वर्गीय प्रिंस यादव की निर्मम हत्या की खबर से जनशक्ति जनता दल परिवार अत्यंत मर्माहत और दुखी है। इस दुखद घटना पर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय तेज प्रताप यादव जी ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है तथा शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है।

जनशक्ति जनता दल सरकार एवं प्रशासन से मांग करता है कि इस जघन्य हत्याकांड में शामिल सभी दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। साथ ही हम सरकार से यह भी मांग करते हैं कि रौशन आनंद जी को उनके भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मानवीय आधार पर जेल से रिहा किया जाए अथवा कम से कम एक दिन का पेरोल प्रदान किया जाए, ताकि वे अपने दिवंगत भाई को अंतिम विदाई दे सकें। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक-संतप्त परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति दें। ॐ शांति।'

नेपाल में प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत आपको बता दें कि पटना के चर्चित ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के संचालक रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव (30 वर्ष) की नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल में शनिवार की देर रात संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। खान सर और रौशन आनंद के बीच हाल के विवाद में प्रिंस यादव के खिलाफ भी मामला दर्ज था। इधर प्रिंस यादव की मौत की पुष्टि मोरंग के प्रवक्ता सह डीएसपी मकेंद्र कुमार मिश्र ने की है। उन्होंने बताया तीन सदस्यीय टीम मामले का जांच में जुटी है। टीम में डीएसपी लोकेंद्र सिंह गुरुंग, इंस्पेक्टर अभिषेक श्रेष्ठ शामिल हैं। मामले में नेपाल पुलिस ने चार भारतीय नागरिकों को हिरासत में लिया है। इनमें सहरसा निवासी अंकित कुमार यादव, रोशन यादव, लड्डू यादव तथा जयराम यादव के रूप में हुआ है । पुलिस ने बताया है कि भारतीय युवकों से घटना के विभिन्न पहलुओं के बारे में पूछताछ की जा रही है।

रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव अपने कुछ साथियों के साथ विराटनगर के वार्ड संख्या 10 स्थित एक होटल में ठहरे हुए थे। शनिवार देर रात करीब 11 बजे उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए न्यूरो कार्डियो विराटनगर अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जानकारी में अत्यधिक शराब सेवन के बाद स्वास्थ्य बिगड़ने की बात सामने आई है। हालांकि मृत्यु के वास्तविक कारणों की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।