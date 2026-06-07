पुलिस की तारीफ की, सहयोग करेंगे भी बोला, फिर FIR के बाद कहां लापता हो गए खान सर?

Khan Sir Controvery: कुछ समय पहले पुलिस की तारीफ और फिर जांच में सहयोग की बात कहने वाले खान सर अब अचानक लापता हैं। खान सर पर FIR दर्ज किए जाने के बाद से पुलिस को भी उनके सामने आने का इंतजार है। खान सर पर गैर जमानतीय धाराओंं में केस दर्ज है।

Khan Sir Controvery: खान सर कहां हैं? पटना के खान ग्लोबिल इंस्टीच्यूट में हुए विवाद के बाद से खान सर और उनके कोचिंग सेंटर पर सबकी निगाहे हैं। लेकिन अब फैजल खान खुद लापता हो गए हैं। 2 जून को कोचिंग सेंटर में हुए बवाल के बाद फैजल खान पर गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज है। उनपर गोली चलवाने, हत्या के प्रयास और आर्म्स ऐक्ट में गैर जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज कराया गया है। लेकिन खान सर पुलिस की पकड़ से दूर हैं और कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि वो फिलहाल अंडरग्राउंड हैं।

फिलहाल खान सर के सामने कोर्ट से अग्रिम जमानत लेने का विकल्प है ताकि वो गिरफ्तारी से बच सकें। लेकिन शनिवार को ना तो खान सर खुद पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे और ना ही उनके वकीलों की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका दायर हो सकी। पुलिस भी खान सर की राह ही तकती रह गई पर वो सामने नहीं आए। यहां एक गौर करने वाली बात यह भी है कि खान सर ने अचानक गायब होने से पहले खुद यह कहा था कि वो पुलिस की जांच में हर सहयोग करेंगे। जब उनके खिलाफ ज्ञान बिंदू जी.एस. एकेडमी की तरफ से FIR दर्ज कराई गई थी तब खान सर ने कहा था कि अगर मेरे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई है तो मैं पुलिस को सहयोग करूंगा।

इतना ही नहीं इससे पहले 3 जून को खान सर ने पटना पुलिस और सम्राट चौधरी सरकार की जमकर तारीफ भी की थी। खान सर ने उस वक्त कहा था कि 2 जून को उनके कोचिंग सेंटर पर हमले और तोड़फोड़ के बाद जिस तरह से सम्राट चौधरी सरकार की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और कुछ लोगों को तुरंत पकड़ लिया वो काबिल-एःतारीफ है। लेकिन अब जब खान सर खुद ही इस पूरे प्रकरण में फंसते नजर आ रहे हैं तो वो पुलिस से बचते फिर रहे हैं।

शनिवार को खान सर के कोर्ट में सरेंडर की अफवाह उड़ी थी। हालांकि, बाद में बाद में खान सर के वकील की ओर से जानकारी दी गई कि वे सरेंडर नहीं करेंगे बल्कि सोमवार या मंगलवार को अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जाएगा।