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खान सर ने खुद फायरिंग करवाई, ज्ञान बिंदु प्रबंधन का दावा; कम फीस वाले दावे को भी दी खुली चुनौती

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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पटना स्थित ज्ञान बिंदु जी.एस. एकेडमी प्रबंधन ने खान सर को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उन्होंने ही फायरिंग करवाई है। ज्ञान बिंदु प्रबंधन ने संवाददाता सम्मेलन में एकेडमी में ली जाने वाली फीस का ब्योरा भी सामने रखा है।

खान सर ने खुद फायरिंग करवाई, ज्ञान बिंदु प्रबंधन का दावा; कम फीस वाले दावे को भी दी खुली चुनौती

पटना में खान सर के कोचिंग पर हमले के बाद से इस मामले में नए-नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैंं। जिस ज्ञान बिंदु जी.एस. एकेडमी पर खान सर ने हमले का आरोप लगाया था उस ज्ञान बिंदु प्रबंधन ने उलटे खान सर को कई बिंदुओं पर घेरा है। ज्ञान बिंदु प्रबंधन ने दावा किया है कि घटना के दिन यानी 2 जून को खुद खान सर ने ही फायरिंग करवाई थी। इतना ही नहीं ज्ञान बिंदु ने खान सर के उस दावे को भी अब चैलेंज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि छात्रों से कम फीस लेने की वजह से कुछ कोचिंग सेंटर उनसे नाराज थे और उन्हें धमकियां मिल रही थीं। इतना ही नहीं ज्ञान बिंदु की तरफ से एक वीडियो भी शेयर किया गया है जिसमें कथित तौर से खान सर के दो बॉडीगार्ड फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के आधार पर जांच के बाद पुलिस ने खान सर के दो अंगरक्षकों को हिरासत में भी ले लिया है।

गुरुवार को ज्ञान बिंदु प्रबंधन ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बातें रखी हैं। प्रबंधन की तरफ से प्रबंधन में शामिल सदस्यों ने कहा कि फायरिंग हुआ है या नहीं यह तो सभी को पता चल ही गया है। फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है और फायरिंग कौन करवाया इसका भी पता चल गया है। प्रबंधन के सदस्य ने मोबाइल में फायरिंग का वीडियो दिखाते हुए दावा किया कि खान सर ने खुद फायरिंग करवाई थी। प्रबंधन ने कहा कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर सुबह से ही ट्रेंडिंग में है और पुलिसिया जांच में सबकुछ पता चल जाएगा।

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प्रबंधन ने कहा कि हमपर इल्जाम लगाया गया कि हमने फायरिंग कराई थी लेकिन पुलिस की जांच में भी फायरिंग का साक्ष्य नहीं मिला है। प्रबंधन के सदस्य ने कहा कि वहां पर फायरिंग इसलिए करवाई गई क्योंकि कुछ लोग कोचिंग लाइन में पीछे चल रहे हैं और उन्हें माहौल बनाकर आगे आना है और माहौल बनाने के लिए ही फायरिंग करवाई गई। इसके लिए वो खुद गार्ड से फायरिंग करवा रहे हैं और रौशन आनंद के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वो (खान सर) कह रहे हैं कि 10 राउंड फायरिंग मेरे सामने हुई है लेकिन अनुसंधान में पता चला कि फायरिंग तो हुई ही नहीं है।

संवाददाता सम्मेलन में मौजूद सदस्यों ने कहा कि रौशन आनंद लगातार बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं। बीपीएससी से बिहार पुलिस तक सभी में कोचिंग का रिजल्ट अच्छा रहा है इसलिए अगर किसी को हमले कॉम्पटिशन करना है तो वो खुलकर सामने आए। ज्ञान बिंदु या रौशन आनंद पर आरोप लगाना गलत है इसकी जांच होनी चाहिए। फायरिंग उन्हीं के कैंपस में हुई और उन्हीं के गार्ड हैं यह सभी लोग जानते हैं।

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खान सर के कम फीस वाले दावे को दी चुनौती

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद ज्ञान बिंदू एकेडमी के टीचर ने खान सर के उस दावे को भी चैलेंज किया जिसमें उन्होंने कहा था कि छात्रों से कम फीस लेने की वजह से कुछ कोचिंग सेंटर वाले उनसे जलते हैं और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। ज्ञान बिंदू के टीचर ने एकेडमी द्वारा विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों से लिए जाने वाले फीस का तुलनात्मक ब्योरा दिया। एकेडमी के टीचर ने बताया कि बीपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए हम ऑफलाइन फीस सिर्फ 10,000 रुपये लेते हैं। खान सर के यहां ऑफलाइन फीस 20,000 से अधिक है।

उन्होंने कहा कि यहां ऑनलाइन फीस भी महज 5000 रुपया है। इसमें सारे सिलेबस कवर किए जाते हैं। यहां दारोगा की तैयारी के लिए छात्रों से मात्र 3000 रुपये फीस ली जाती है। यहां एनसीईआरटी ऑनलाइन मात्र 500 रुपया में पढ़ाया जाता है जबकि ऑफलाइन 1000 रुपया में पढ़ाया जाता है। बिहार पुलिस के लिए ऑनलाइन फीस महज 999 रुपया है जबकि ऑफलाइन फीस मात्र 2100 रुपया है। एकेडमी के टीचर ने दावा करते हुए कहा इन सभी चीजों की फीस उनके यहां ज्यादा है इसलिए उनका दावा निराधार है। उन्होंने कहा कि पूरे पटना में सबसे कम फीस इसी एकेडमी में ली जाती है। यह भी दावा किया गया है कि इस एकेडमी में खान ग्लोबल इंस्टीच्यूट से ज्यादा छात्र मौजूद हैं।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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