खान सर के गार्ड ने सेल्फ डिफेंस में नहीं चलाई थी गोलियां? बवाल के 1 घंटे बाद फायरिंग की जांच शुरू

दोनों गार्ड ने पटना पुलिस को कहा था कि 2 जून की रात को कोचिंग सेंटर पर हुए पथराव के दौरान आत्मरक्षा में उन्होंने खान सर के कहने पर गोली चलाई थी। जबकि जांच में सामने आया है कि बवाल के करीब एक घंटे बाद फायरिंग की गई। अब पुलिस इसकी गहनता से जांच में जुट गई है।

बिहार की राजधानी पटना में खान सर और रौशन आनंद सर के कोचिंग सेंटर के बीच हुए विवाद में फायरिंग की घटना की गहनता से जांच शुरू की गई है। खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर के फैजल खान उर्फ खान सर के दो गार्ड पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने पुलिस को बताया था कि कोचिंग सेंटर पर पथराव होने के बाद आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस में हवाई फायरिंग की गई थी। मगर शुरुआती जांच में सामने आया कि बवाल के लगभग एक घंटे बाद दोनों गार्ड ने फायरिंग की थी। अब पुलिस जांच कर रही है कि उनके द्वारा गोली सेल्फ डिफेंस में चलाई गई थी, या फिर दूसरे पक्ष को डराने के लिए फायरिंग की गई थी।

पटना के मुसल्लहपुर स्थित खान सर के कोचिंग सेंटर पर 2 जून की रात लगभग 10 बजे कुछ लोगों ने पथराव और तोड़फोड़ कर एक गार्ड की पिटाई कर दी थी। आरोप बगल में स्थित रौशन आनंद की ज्ञान बिंदु एकेडमी कोचिंग पर लगा था। इस मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों का कहना है कि खान सर के दोनों गार्ड द्वारा पथराव के लगभग एक घंटे बाद हवाई फायरिंग की गई थी। इसका मतलब है कि निजी सुरक्षा कर्मियों ने सेल्फ डिफेंस के बजाय दहशत फैलाने और डर का माहौल कायम करने की नीयत से गोली चलाई।

खान सर के गार्ड्स ने गोलियां चलाईं तब दूसरे पक्ष के लोग नहीं थे इस घटना की जांच एक वरीय पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को बारीकी से खंगाला गया है। जब खान सर के दोनों गार्ड ने फायरिंग की तब दूसरे पक्ष के लोग वहां से चले गए थे। इससे स्पष्ट है कि विरोधियों में डर का माहौल कायम करने के लिए फायरिंग की गई।

दोनों गार्ड जेल में, हथियार जब्त कदमकुआं थाना पुलिस ने दोनों गार्ड प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजा। साथ ही उनके हथियार को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस पूछताछ में दोनों ने खान सर के कहने पर फायरिंग करने की बात कही थी। जांच में सामने आया कि दोनों ने अवैध तरीके से पटना में राइफल रखी हुई थी। उनके लाइसेंस को रद्द करने की अनुशंसा की जाएगी।

दरअसल, दोनों गार्ड उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उनके पास हथियार का लाइसेंस तो है, लेकिन उसका सुरक्षा गार्ड के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। वे बिना किसी वैध अनुमति के पटना में हथियार रखकर गार्ड की नौकरी कर रहे थे। जांच अधिकारियों का कहना है कि कोचिंग विवाद में खान सर और ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर रौशन आनंद सर यानी दोनों पक्षों की ओर से लगाए गए आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है।