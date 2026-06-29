खान सर के गार्ड ने सेल्फ डिफेंस में नहीं चलाई थी गोलियां? बवाल के 1 घंटे बाद फायरिंग की जांच शुरू
दोनों गार्ड ने पटना पुलिस को कहा था कि 2 जून की रात को कोचिंग सेंटर पर हुए पथराव के दौरान आत्मरक्षा में उन्होंने खान सर के कहने पर गोली चलाई थी। जबकि जांच में सामने आया है कि बवाल के करीब एक घंटे बाद फायरिंग की गई। अब पुलिस इसकी गहनता से जांच में जुट गई है।
बिहार की राजधानी पटना में खान सर और रौशन आनंद सर के कोचिंग सेंटर के बीच हुए विवाद में फायरिंग की घटना की गहनता से जांच शुरू की गई है। खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर के फैजल खान उर्फ खान सर के दो गार्ड पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने पुलिस को बताया था कि कोचिंग सेंटर पर पथराव होने के बाद आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस में हवाई फायरिंग की गई थी। मगर शुरुआती जांच में सामने आया कि बवाल के लगभग एक घंटे बाद दोनों गार्ड ने फायरिंग की थी। अब पुलिस जांच कर रही है कि उनके द्वारा गोली सेल्फ डिफेंस में चलाई गई थी, या फिर दूसरे पक्ष को डराने के लिए फायरिंग की गई थी।
पटना के मुसल्लहपुर स्थित खान सर के कोचिंग सेंटर पर 2 जून की रात लगभग 10 बजे कुछ लोगों ने पथराव और तोड़फोड़ कर एक गार्ड की पिटाई कर दी थी। आरोप बगल में स्थित रौशन आनंद की ज्ञान बिंदु एकेडमी कोचिंग पर लगा था। इस मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों का कहना है कि खान सर के दोनों गार्ड द्वारा पथराव के लगभग एक घंटे बाद हवाई फायरिंग की गई थी। इसका मतलब है कि निजी सुरक्षा कर्मियों ने सेल्फ डिफेंस के बजाय दहशत फैलाने और डर का माहौल कायम करने की नीयत से गोली चलाई।
खान सर के गार्ड्स ने गोलियां चलाईं तब दूसरे पक्ष के लोग नहीं थे
इस घटना की जांच एक वरीय पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को बारीकी से खंगाला गया है। जब खान सर के दोनों गार्ड ने फायरिंग की तब दूसरे पक्ष के लोग वहां से चले गए थे। इससे स्पष्ट है कि विरोधियों में डर का माहौल कायम करने के लिए फायरिंग की गई।
दोनों गार्ड जेल में, हथियार जब्त
कदमकुआं थाना पुलिस ने दोनों गार्ड प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजा। साथ ही उनके हथियार को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस पूछताछ में दोनों ने खान सर के कहने पर फायरिंग करने की बात कही थी। जांच में सामने आया कि दोनों ने अवैध तरीके से पटना में राइफल रखी हुई थी। उनके लाइसेंस को रद्द करने की अनुशंसा की जाएगी।
दरअसल, दोनों गार्ड उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उनके पास हथियार का लाइसेंस तो है, लेकिन उसका सुरक्षा गार्ड के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। वे बिना किसी वैध अनुमति के पटना में हथियार रखकर गार्ड की नौकरी कर रहे थे। जांच अधिकारियों का कहना है कि कोचिंग विवाद में खान सर और ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर रौशन आनंद सर यानी दोनों पक्षों की ओर से लगाए गए आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है।
घटना के दो दिन बाद फायरिंग का वीडियो हुआ था वायरल
बता दें कि खान सर के कोचिंग सेंटर पर तोड़फोड़ की घटना के दो दिन बाद फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ था। इसमें दो लोग हवा में फायरिंग करते नजर आ रहे थे। कदमकुआं थाना पुलिस ने इसकी जांच की तो पाया गया कि गोली चलाने वाले खान सर के निजी गार्ड हैं। उन्हें 4 जून को गिरफ्तार कर लिया गया था। फायरिंग केस में जो एफआईआर दर्ज की गई, उसमें खान सर भी नामजद हैं। उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल अदालत ने अंतरिम रोक लगाई हुई है।
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।