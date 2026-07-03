खान सर को गिरफ्तारी से 4 दिन और राहत, दोनों गार्ड की जमानत पर सुनवाई भी टली
कोचिंग सेंटर फायरिंग केस में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को फिर टल गई। उनकी गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रखी गई है। वहीं, खान सर के दोनों गार्ड फिलहाल जेल में ही रहेंगे।
पटना के चर्चित शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर को कोचिंग फायरिंग केस में गिरफ्तारी से 4 दिन की राहत और मिल गई है। पटना कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 7 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। तब तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रहेगी। साथ ही जेल में बंद खान सर के दोनों गार्ड प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह की जमानत पर सुनवाई भी टाल दी गई है।
ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर रौशन आनंद सर के वकील सत्यम झा ने कहा कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण आज मामले की सुनवाई एडीजे-2 की अदालत में हुई। कोर्ट ने सुनवाई को स्थगित कर दिया। अब अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। वहीं, फैजल खान के वकील अरविंद कुमार मौआर ने कहा कि खान सर की गिरफ्तारी पर लगी रोक को 7 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दोनों सुरक्षा गार्ड की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई भी अब मंगलवार को होगी।
खान सर के कोचिंग पर 2 जून को बवाल
बता दें कि पटना के मुसल्लहपुर स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर पर रात 10 बजे तोड़फोड़ और पथराव हुआ था। इस दौरान असामाजिक तत्वों ने खान सर के कोचिंग सेंटर के एक गार्ड की पिटाई कर दी थी। इस मामले में बगल के कोचिंग संस्थान ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर रौशन आनंद समेत अन्य लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, बाद में उन्हें जमानत मिल गई।
खान सर के गार्ड का फायरिंग करते वीडियो वायरल
घटना के दो दिन बाद एक वीडियो सामने आया था, जिसमें खान सर के दो सुरक्षा गार्ड हवा में फायरिंग करते नजर आ रहे थे। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जबकि खान सर पर भी कदमकुआं थाने में एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद खान सर की ओर से अदालत में अग्रिम जमानत याचिका की अर्जी लगाई गई। कोर्ट से अब तक उन्हें गिरफ्तारी से राहत मिली हुई है।
पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पिछले दिनों कदमकुआं थाना पुलिस से फायरिंग मामले में केस डायरी मांगी थी। पुलिस ने अदालत में अपडेटेड केस डायरी जमा कर दी है। आगामी हियरिंग में इस आधार पर अदालत खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला ले सकती है।
बवाल के एक घंटे बाद फायरिंग क्यों?
दूसरी ओर, पटना पुलिस की जांच में सामने आया है कि खान सर के दोनों गार्ड ने कोचिंग सेंटर पर बवाल के लगभग एक घंटे बाद हवाई फायरिंग की थी। तोड़फोड़ की घटना लगभग 10 बजे हुई थी, जबकि फायरिंग 11 बजे के आसपास की गई थी। जब गोली चलाई गई तो दूसरे पक्ष के लोग वहां पर मौजूद नहीं थे।
पुलिस फिलहाल यह पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर गार्ड ने एक घंटे बाद गोली क्यों चलाई थी। क्या दूसरे पक्ष के बीच दहशत फैलाने के लिए ऐसा किया गया था? दरअसल, जेल में बंद दोनों गार्ड ने पुलिस पूछताछ में स्वीकार किया था कि उन्होंने आत्मरक्षा में फायरिंग की थी। गोली चलाने के लिए उन्हें खुद खान सर ने कहा था।
(एजेंसी पीटीआई-भाषा के इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।