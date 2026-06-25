Khan Sir News: खान सर के कोचिंग सेंटर पर लगेगा ताला? फायर सेफ्टी के इंतजाम के लिए एक हफ्ते की मोहलत

Khan Sir News: खान सर का कोचिंग सेंटर फिर चर्चा में है। दरअसल खान ग्लोबल इंस्टीच्यूट में लगातार दूसरी बार फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन पाया गया है। अब अग्निशमन विभाग ने कोचिंग के मालिक को एक हफ्ते की मोहलत दी है।

Khan Sir News: चर्चित फैजल खान उर्फ खान सर के कोचिंग सेंटर पर ताला लगने का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल खान ग्लोबल इंस्टीच्यूट में फायर सेफ्टी का बड़े पैमाने पर उल्लंघन पाया गया है। इसके बाद अब कोचिंग सेंटर के मालिक को एक बार फिर फायर सेफ्टी के इंतजाम करने के लिए नोटिस भेजा गया है और इस बार उन्हें एक हफ्ते की मोहलत दी गई है। याद दिला दें कि इससे पहले इसी महीने की शुरुआत में भी अग्निशमन विभााग ने खान सर के कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी इंतजाम की जांच की थी। जांच में कमी पाए जाने के बाद उन्हें नोटिस भेज कर 15 दिनों का समय दिया गया था।

दरअसल पटना और आसपास के इलाके में चल रहे 85 कोचिंग संस्थानों को बुधवार को अग्निशमन विभाग ने अग्नि सुरक्षा मानक सही नहीं रहने के कारण नोटिस जारी किया। इसमें शहर के नौ बड़े कोचिंग संस्थान भी शामिल हैं। अग्निशमन विभाग ने इन बड़े कोचिंग संस्थानों की पहले भी सुरक्षा ऑडिट की थी, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की गई। जिला अग्निशमन पदाधिकारी रितेश कुमार पांडेय ने बताया कि एक सप्ताह के अंदर यदि कोचिंग संस्थान अग्नि सुरक्षा मानक के अनुसार व्यवस्था नहीं करते हैं तो उन्हें या तो सील कर दिया जाएगा या भवन को खाली कराया जाएगा।

टीम ने लोदीपुर, कंकड़बाग, बोरिंग रोड, बोरिंग कैनाल रोड, दानापुर, पटना सिटी समेत इलाके में कोचिंग संस्थानों की जांच की। ज्यादातर जगहों पर स्प्रिंकलर, आपातकालीन निकासी द्वार, फायर फाइटिंग सिस्टम, भूमिगत पानी टंकी आदि की व्यवस्था नहीं पाई गई। ऐसे में इन भवनों में आगजनी की घटना होने पर भारी जन धन का नुकसान हो सकता है।

दो दिनों से अग्निशमन विभाग कर रहा जांच जिला अग्निशमन पदाधिकारी ने बताया कि शहर के नौ बड़े ऐसे कोचिंग संस्थान जिसमें खान ग्लोबल कोचिंग सेंटर, अवसर कोचिंग सेंटर, महिंद्रा कोचिंग और गोल कोचिंग संस्थान हैं जहां अग्निशमन सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं पाई गई है। ऐसे संस्थानों के मालिकों से कहा गया है कि यदि एक सप्ताह के अंदर व्यवस्था नहीं की गई तो भवन को खाली करा दिया जाएगा। इसके बाद प्रशासन से आग्रह कर उसे सील कर दिया जाएगा।