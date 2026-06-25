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Khan Sir News: खान सर के कोचिंग सेंटर पर लगेगा ताला? फायर सेफ्टी के इंतजाम के लिए एक हफ्ते की मोहलत

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटना
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Khan Sir News: खान सर का कोचिंग सेंटर फिर चर्चा में है। दरअसल खान ग्लोबल इंस्टीच्यूट में लगातार दूसरी बार फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन पाया गया है। अब अग्निशमन विभाग ने कोचिंग के मालिक को एक हफ्ते की मोहलत दी है। 

Khan Sir News: खान सर के कोचिंग सेंटर पर लगेगा ताला? फायर सेफ्टी के इंतजाम के लिए एक हफ्ते की मोहलत

Khan Sir News: चर्चित फैजल खान उर्फ खान सर के कोचिंग सेंटर पर ताला लगने का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल खान ग्लोबल इंस्टीच्यूट में फायर सेफ्टी का बड़े पैमाने पर उल्लंघन पाया गया है। इसके बाद अब कोचिंग सेंटर के मालिक को एक बार फिर फायर सेफ्टी के इंतजाम करने के लिए नोटिस भेजा गया है और इस बार उन्हें एक हफ्ते की मोहलत दी गई है। याद दिला दें कि इससे पहले इसी महीने की शुरुआत में भी अग्निशमन विभााग ने खान सर के कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी इंतजाम की जांच की थी। जांच में कमी पाए जाने के बाद उन्हें नोटिस भेज कर 15 दिनों का समय दिया गया था।

दरअसल पटना और आसपास के इलाके में चल रहे 85 कोचिंग संस्थानों को बुधवार को अग्निशमन विभाग ने अग्नि सुरक्षा मानक सही नहीं रहने के कारण नोटिस जारी किया। इसमें शहर के नौ बड़े कोचिंग संस्थान भी शामिल हैं। अग्निशमन विभाग ने इन बड़े कोचिंग संस्थानों की पहले भी सुरक्षा ऑडिट की थी, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की गई। जिला अग्निशमन पदाधिकारी रितेश कुमार पांडेय ने बताया कि एक सप्ताह के अंदर यदि कोचिंग संस्थान अग्नि सुरक्षा मानक के अनुसार व्यवस्था नहीं करते हैं तो उन्हें या तो सील कर दिया जाएगा या भवन को खाली कराया जाएगा।

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टीम ने लोदीपुर, कंकड़बाग, बोरिंग रोड, बोरिंग कैनाल रोड, दानापुर, पटना सिटी समेत इलाके में कोचिंग संस्थानों की जांच की। ज्यादातर जगहों पर स्प्रिंकलर, आपातकालीन निकासी द्वार, फायर फाइटिंग सिस्टम, भूमिगत पानी टंकी आदि की व्यवस्था नहीं पाई गई। ऐसे में इन भवनों में आगजनी की घटना होने पर भारी जन धन का नुकसान हो सकता है।

दो दिनों से अग्निशमन विभाग कर रहा जांच

जिला अग्निशमन पदाधिकारी ने बताया कि शहर के नौ बड़े ऐसे कोचिंग संस्थान जिसमें खान ग्लोबल कोचिंग सेंटर, अवसर कोचिंग सेंटर, महिंद्रा कोचिंग और गोल कोचिंग संस्थान हैं जहां अग्निशमन सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं पाई गई है। ऐसे संस्थानों के मालिकों से कहा गया है कि यदि एक सप्ताह के अंदर व्यवस्था नहीं की गई तो भवन को खाली करा दिया जाएगा। इसके बाद प्रशासन से आग्रह कर उसे सील कर दिया जाएगा।

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पटना जिले में अब तक 160 कोचिंग संस्थानों की जांच की गई है लेकिन इसमें से कोई ऐसा नहीं पाया गया है जहां अग्निशमन सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है। बता दें कि पिछले दो दिनों से अग्निशमन विभाग कोचिंग संस्थानों की जांच कर रहा है। इससे पहले छह होटल को सील करने के लिए अग्निशमन विभाग ने जिला प्रशासन को सील करने के लिए पत्र भेजा है। हालाकि प्रशासन की ओर से अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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