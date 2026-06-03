खान सर का कोचिंग सेंटर बंद, घर के बाहर जुटे सैकड़ों छात्र सड़क पर बैठे; टीचर ने की खास अपील

इस प्रदर्शन के बीच खान सर अपने घर की बालकनी में खड़े नजर आए और प्रदर्शनकारी छात्र-छात्राओं से खास अपील करते नजर आए। खान सर कई बार हाथ जोड़कर अपील करते हुए नजर आए कि प्रदर्शनकारी छात्र अपने घर चले जाएं।

पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग और बवाल के बाद अब छात्र सड़क पर उतर गए हैं। बुधवार की सुबह सैकडों की संख्या में छात्र खान सर के घर के बाहर सड़क पर बैठ गए। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान वहां पुलिस की तैनाती कर दी गई। जो वीडियो सामने आया है उसमें कई छात्र-छात्राएं सड़क पर बैठी नजर आ रही हैं। छात्र-छात्राएं काफी आक्रोशित नजर आ रहे थे। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पूरा सड़क जाम हो गया था। इस प्रदर्शन के बीच खान सर अपने घर की बालकनी में खड़े नजर आए और प्रदर्शनकारी छात्र-छात्राओं से खास अपील करते नजर आए। खान सर ने कई बार हाथ जोड़कर अपील करते हुए नजर आए कि वो सभी (प्रदर्शनकारी छात्र-छात्राएं) अपने घर चले जाएं। खान सर के कोचिंग सेंटर को फिलहाल अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि, खान सर के इस खास अपील के बाद भी प्रदर्शनकारी छात्र वहां डटे हुए थे।

खान सर ने प्रदर्शनकारी छात्रों से कहा है कि पुलिस लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है। पुलिस रात भर कोचिंग सेंटर के बाहर रही। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सभी प्रदर्शनकारी सड़क से हट जाएं और अपने घर चले जाएं। इससे सड़क जाम है और यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। इधर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया। मीडिया से बातचीत में प्रदर्शनकारी एक छात्रा ने कहा कि हमें क्यों जाना चाहिए। जब हमारे टीचर पर ही हमला हो जा रहा है। हमलोगों की छुट्टी होने से पहले ही नोटिफिकेशन आ जाता है। आज नोटिफिकेशन आया नहीं। जब हमलोग यहां आए तो पता चला कि ऐसा हुआ है। एक अन्य छात्रा ने कहा कि हमलोग घर हीं जा सकते हैं। हमलोगों को जानना है कि आखिर खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला कैसे हो गया। अगर दूसरों को हमसे जलन है तो वो भी छात्रों को पढ़ाएं।

सड़क पर बैठी एक छात्रा ने कहा कि खान सर पर गोली चली है। वो बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं। लेकिन जलन की वजह से उनसे दुश्मनी हो जाती है। अगर अच्छा करना है तो खुद भी बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए। छात्रा ने कहा कि हम घर नहीं जाएंगे, क्यों गोली चली। हमलोगों की क्लास भी नहीं हो पाई। छात्राओं ने कहा कि हमलोग यहां से नहीं जाएंगे। हम सभी खान सर के साथ हैं। हमलोग यहां से नहीं जाएंगे। छात्रों के प्रदर्शन के बीच वहां मौजूद पुलिस लगातार प्रदर्शनकारियों को समझा रही थी कि वो वहां से हट जाएं। लेकिन प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं थे।

खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला बता दें कि पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र स्थित खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर मंगलवार देर रात कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ और मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है।सूत्रों के अनुसार मुसल्लहपुर हाट स्थित खान सर की कोचिंग सेंटर के बाहर रात के समय कुछ युवक आए और सेंटर में तोड़फोड़ की तथा कई पोस्टर फाड़ दिए। विरोध करने पर सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट की गई, जिससे वह घायल हो गया। घायल गार्ड को उपचार के लिए भेजा गया है।

घटना की सूचना मिलने के बाद कदमकुआं थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है, जिससे घटना में शामिल युवकों की पहचान की जा सके। साथ ही कोचिंग प्रबंधन और प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ की जा रही है।