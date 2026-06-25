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पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर पर लगी आग, जान बचाने के लिए क्लास रूम से भागे स्टूडेंट्स

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटना
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पटना स्थित खान सर के खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर पर गुरुवार देर शाम आग लग गई। जब यह घटना हुई तब कोचिंग सेंटर में क्लास चल रही थी। अंदर बैठे स्टूडेंट्स जान बचाने के लिए बाहर भागे, जिससे अफरातफरी का माहौल बन गया।

पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर पर लगी आग, जान बचाने के लिए क्लास रूम से भागे स्टूडेंट्स

Khan Sir Coaching Fire: बिहार की राजधानी पटना स्थित फैजल खान उर्फ खान सर के कोचिंग सेंटर पर गुरुवार देर शाम अचानक आग लग गई। इससे कोचिंग स्टूडेंट्स में अफरातफरी मच गई। जब यह घटना हुई तब खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर में कक्षा चल रही थी। क्लास रूम में बैठे छात्र-छात्राएं आग की खबर फैलते ही अपनी जान बचाने के लिए बाहर की ओर भागने लगे। बताया गया कि कोचिंग सेंटर पर बिजली के पैनल में आग लगी।

कोचिंग प्रबंधन ने इस घटना की सूचना ना तो स्थानीय थाना और ना ही अग्निशमन विभाग को दी। वहां मौजूद कर्मचारियों ने सूझबूझ दिखाते हुए कुछ ही देर में पैनल में लगी आग को बुझा लिया। इसके बाद छात्र-छात्राओं ने राहत की सांस ली। अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि स्थानीय लोगों की सूचना पर पटना सिटी से दमकल की एक गाड़ी मुसल्लहपुर हाट भेजी गई थी। तब तक स्थिति सामान्य हो गई थी।

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फायर सेफ्टी ऑडिट में मिल चुकी है खामी

खान सर के इस कोचिंग सेंटर पर इसी महीने दो बार (7 जून और 23 जून को) फायर सेफ्टी ऑडिट किया जा चुका है। दोनों ही जांचों में सुरक्षा मानकों से जुड़ी कई गंभीर कमियां सामने आई थीं। इसके बाद अग्निशमन विभाग ने कोचिंग प्रशासन को सख्त नोटिस जारी कर आग से बचाव के पुख्ता इंतजाम करने के लिए 10 दिनों का समय दिया।

आग से किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें छात्र धुएं के बीच भागते हुए नजर आ रहे हैं। आग लगने से स्टूडेंट्स सहम गए। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि, आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

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चर्चा में खान सर

पटना के चर्चित शिक्षक खान सर का कोचिंग सेंटर मुसल्लहपुर स्थित किसान कोल्ड स्टोरेज बिल्डिंग में है। इस इलाके में कई निजी कोचिंग संस्थान हैं। खान ग्लोबल स्टडीज के बगल में ही ज्ञान बिंदु एकेडमी का सेंटर भी है। खान सर और ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद सर के बीच विवाद भी चल रहा है। 2 जून को खान सर के कोचिंग के बाहर तोड़फोड़ और बवाल हुआ था, जिस मामले में रौशन सर जेल गए थे। इसी बीच उनके भाई प्रिंस यादव की नेपाल में मौत हो गई थी। रौशन सर और उनके साथी जमानत पर छूट गए हैं।

दूसरी ओर, 2 जून की रात को हुई घटना का एक वीडियो भी सामने आया था। उसमें खान सर के दो गार्ड फायरिंग करते नजर आए थे। पुलिस ने दोनों गार्ड को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि खान सर ने अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी। अदालत ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई हुई है। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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