Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जेल में ही रहेंगे खान सर के दोनों गार्ड, रौशन आनंद की जमानत याचिका पर सुनवाई फिर टली

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Follow us on Google News
share

खान सर के दोनों गार्ड की जमानत याचिका खारिज हो गई है। वहीं, रौशन आनंद उर्फ रौशन सर की जमानत याचिका पर पटना कोर्ट में सुनवाई फिर टल गई है। अगली सुनवाई सोमवार 15 जून को होगी। 

जेल में ही रहेंगे खान सर के दोनों गार्ड, रौशन आनंद की जमानत याचिका पर सुनवाई फिर टली

पटना के चर्चित कोचिंग शिक्षक खान सर के दोनों बॉडीगार्ड फिलहाल जेल में ही रहेंगे। अदालत ने शुक्रवार को दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी। ज्ञान बिंदु कोचिंग एकेडमी से हुए विवाद के दौरान उन पर फायरिंग करने का आरोप है। दोनों का हवा में गोलियां चलाते हुए वीडियो वायरल हुआ था। इस केस में फैजल खान उर्फ खान सर भी आरोपी हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगी हुई है। दूसरी ओर, ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन सर की जमानत याचिका पर सुनवाई एक बार फिर टल गई। अब सोमवार को इस पर सुनवाई हो सकेगी। वह भी बेऊर जेल में बंद हैं। उन्हें खान सर के कोचिंग सेंटर पर तोड़फोड़, पथराव और गार्ड की पिटाई के मामले आरोपी बनाया गया था।

पटना स्थित प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत में गुरुवार को खान सर के दो गार्ड प्रदीप कुमार और तालेश्वर सिंह की नियमित जमानत अर्जी पर दोनों पक्षकारों की बहस पूरी कर ली थी। कोर्ट ने दोनों गार्ड की नियमित जमानत आदेश सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को अदालत ने फैसला सुनाकर दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी।

निचली अदालत से खारिज हो चुकी है रौशन सर की जमानत

वहीं, ज्ञान बिंदू के डायरेक्टर रौशन आनंद उर्फ रौशन सर को एक बार पहले कोर्ट से झटका लग चुका है। प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत ने उनकी जमानत अर्जी पिछले दिनों खारिज कर दी थी। इसके बाद, उनके वकील ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में नियमित जमानत की अर्जी लगाई थी। इस पर गुरुवार को सुनवाई होनी थी, मगर उसे टाल दिया गया। फिर शुक्रवार को सुनवाई की तारीख तय की गई, लेकिन दूसरे दिन भी नहीं हो सकी। अब सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश 33 की अदालत में सुनवाई होगी।

ये भी पढ़ें:मजदूरों के बच्चों को सस्ते में कोचिंग, 8 लाख स्टूडेंट्स; HC से क्या बोले खान सर?

खान सर और रौशन आनंद के बीच क्या है विवाद?

बीते 2 जून की रात पटना के मुसल्लहपुर स्थित खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर के बाहर बवाल हुआ था। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती रिजल्ट के क्रेडिट को लेकर खान सर और रौशन सर के कोचिंग सेंटर के बीच विवाद हुआ। कुछ युवकों ने रात में खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर तोड़फोड़ और पथराव किया, साथ ही गार्ड को पिटाई कर घायल कर दिया।

इसका आरोप ज्ञान बिंदू एकेडमी पर लगाया गया। पुलिस ने अगले दिन ज्ञान बिंदू के डायरेक्टर रौशन आनंद समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। 4 जून को इस घटना का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें खान सर के दो गार्ड गोली चलाते हुए नजर आए। पुलिस ने इसकी सत्यता की जांच कर दोनों को उठा लिया था।

ये भी पढ़ें:अब फायरिंग केस की FIR रद्द करवाने हाईकोर्ट पहुंचे खान सर, सम्राट सरकार को नोटिस

फायरिंग मामले में एक नई एफआईआर कदमकुआं थाने में दर्ज की गई। इसमें खान सर को भी आरोपी बनाया गया। आरोप लगा कि खान सर के कहने पर ही दोनों गार्ड ने गोलीबारी की थी। इसके खिलाफ खान सर पटना सिविल कोर्ट चले गए और अग्रिम जमानत की मांग की। अदालत ने 20 जून तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।

ये भी पढ़ें:रील टीचर vs दरोगा फैक्ट्री; पटना में कैसे शुरू हुई खान सर और रौशन सर की दुश्मनी?

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Khan Sir Patna Civil Court Patna News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।