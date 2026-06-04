खान सर के बॉडीगार्ड ने कोचिंग सेंटर में की थी फायरिंग? ज्ञान बिंदू एकेडमी ने शेयर किया वीडियो

खान सर के कोचिंग सेंटर के पास हुए तोड़फोड़ और बवाल के बाद अब फायरिंग के आरोप खान सर के ही बॉडीगार्ड पर लग रहे हैं। ज्ञान बिंदू एकेडमी ने एक वीडियो शेयर कर बड़ा दावा कर दिया है।

पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए हमले के मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। दरअसल ज्ञान बिंदू कोचिंग की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि फायरिंग खान सर के कोचिंग सेंटर के दो सुरक्षा गार्डों ने की थी। इस कथित वीडियो में खान सर का फटा हुआ पोस्टर, टूटा हुआ गेट और बिहार पुलिस सम्मान समारोह का बैनर नजर आ रहा है। जिससे घटना को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले इस घटना को लेकर खान सर ने पहले दूसरे पक्ष पर फायरिंग का आरोप लगाया था लेकिन बाद में उन्होंने इस आरोप को वापस ले लिया था। अब यह जो नया वीडियो सामने आया है उसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल कोचिंग सेंटर के पास 2 जून की रात करीब 10 बजे जमकर बवाल हुआ था। इस हंगामे का जो नया वीडियो सामने आया है उसे लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो कुल 38 सेकेंड का है। कथित वीडियो में नजर आ रहा है कि कोचिंग सेंटर के बाहर कई लोग मौजूद हैं। इस बीच एक शख्स बंदूक को लोड करता है और फिर फायरिंग कर देता है। फायरिंग करने वाला शख्स खान सर का बॉडीगार्ड बताया जा रहा है लेकिन अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। लाइव हिन्दुस्तान इस वीडियो की कतई पुष्टि नहीं करता है।

रौशन आनंद ने लगाए संगीन इल्जाम पुलिस ने जिन तीन लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें ज्ञान बिंदू के डायरेक्टर रौशन आनंद, अभिषेक और गौरव शामिल हैं। रौशन आनंद ने मीडिया से बातचीत में कह है कि उनके और उनके कोचिंग संस्थान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। रौशन आनंद ने सीधे खान सर पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगायाा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसा बिहार पुलिस में इतनी संख्या में हुई रिजल्ट की वजह से हो रहा है।

खान सर ने कही थी फायरिंग की बात फिर मुकरे बता दें कि मंगलवार को कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ और रोड़ेबाजी के बाद खान सर ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि करीब 10 राउंड फायरिंग तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। इस दौरान अफरातफरी का माहौल बन गया था। इसी के साथ खान सर ने पास ही स्थित ज्ञान बिंदू जी.एस एकेडमी पर तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया था। खान सर ने कहा था कि वो कम फीस लेकर छात्रों को पढ़ाते हैं और यहीं बात दूसरे कोचिंग सेंटर को पसंद नहीं थी।

इसके बाद बुधवार को खान सर जब दोबारा मीडिया के सामने आए तो वो फायरिंग की बात से पलट गए। खान सर ने कहा कि उस वक्त स्थिति तनावपूर्ण थी और हमको समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कि गार्ड ने जो बताया था वहीं बात हमने कही थी। खान सर ने बताया था कि पुलिस इस मामले में गहनता से जांच कर रही है और वो इस जांच से संतुष्ट हैं।

प्रतिस्पर्धा की लड़ाई में दो संस्थानों के लोग भिड़े बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इसी इलाके के ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के निदेशक समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में गिरफ्तार तीनों के अलावा एक अन्य भी नामजद है, जबकि 20 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी भी दर्ज की है।