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खान सर के कहने पर ही गार्ड ने चलाई गोली; FIR में गैर जमानती धारा; कोर्ट ना रोके तो अरेस्ट तय

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Khan Sir FIR Sections: पटना पुलिस ने गार्ड द्वारा फायरिंग को लेकर खान सर पर भी प्राथमिकी दर्ज कर ली है। खान सर पर गोली चलवाने, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराएं लगी हैं। कोर्ट राहत ना दे तो गिरफ्तारी तय है।

खान सर के कहने पर ही गार्ड ने चलाई गोली; FIR में गैर जमानती धारा; कोर्ट ना रोके तो अरेस्ट तय

Khan Sir FIR Sections: खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग के संचालक मशहूर टीचर फैजल खान उर्फ खान सर पर पटना पुलिस ने गोली चलवाने, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की गैर-जमानती धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। खान सर को कोर्ट से अग्रिम जमानत या गिरफ्तारी पर रोक जैसी राहत नहीं मिलती है तो उनकी गिरफ्तारी तय दिख रही है। मंगलवार की रात खान सर के कोचिंग पर हमले के दौरान उनके ही कोचिंग के दो गार्ड द्वारा फायरिंग को लेकर गुरुवार को दोनों गार्ड की गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को खान पर भी प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने एफआईआर में खान सर पर फायरिंग करवाने, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराएं लगाई हैं। हत्या का प्रयास गैर-जमानती धारा है, जबकि आर्म्स एक्ट में आरोप के आधार पर बेलेबल या नॉन-बेलेबल होता है।

पटना पुलिस खान सर के कोचिंग पर हमले के मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के मालिक रौशन आनंद सर को गिरफ्तार कर जेल भेजने के बाद गुरुवार को उनकी कोचिंग के स्टूडेंट्स के प्रदर्शन के बाद दबाव में है। ज्ञान बिंदु कोचिंग ने ही गुरुवार को खान सर के गार्ड का फायरिंग वाला वीडियो वायरल किया था, जिसके बाद खान सर के दो गार्ड गिरफ्तार हुए। उनसे भी पुलिस ने कल पूछताछ की थी। कल शाम कारगिल चौक पर छात्र-छात्राओं के बड़े प्रदर्शन के बाद पुलिस पर खान सर पर भी ठोस ऐक्शन लेने का प्रेशर बन गया है।

Khan Sir LIVE: कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं खान सर, कोचिंग फायरिंग में हत्या के प्रयास का आरोप

पटना शहर के कदमकुआं थाने में खान सर पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोनों गार्ड के कबूलनामे के आधार पर एफआईआर में खान सर पर आरोप है कि उनकी उपस्थिति में उनके ही कहने पर गार्ड ने फायरिंग किए थे। एफआईआर में गार्ड के हवाले से कहा गया है कि कोचिंग पर हमले के बाद बाहर निकले खान सर ने गार्ड्स से कहा था- ‘देख क्या रहे हो, भीड़ पर अविलंब फायर करो, जो होगा, मैं समझ लूंगा।’ खान सर के सामने गार्ड के गोली चलाने का आरोप इस वजह से गंभीर हो गया है, क्योंकि मंगलवार रात हमले के बाद खान सर ने दावा किया था कि हमलावरों ने कई राउंड गोली चलाई। हालांकि बुधवार की सुबह खान सर पलट गए और कहा था कि अफरातफरी में गार्डों ने जो बताया, उन्होंने वही कह दिया था। लेकिन, पुलिस को दिए गार्ड के बयान से यह साफ हो रहा है कि खान सर फायरिंग के दौरान ना सिर्फ मौजूद थे, बल्कि उनके ही कहने पर गार्ड ने फायरिंग की।

खान सर होंगे गिरफ्तार? रौशन सर के बाद पटना के कोचिंग किंग फैजल खान पर भी एफआईआर

मुकदमा में खान सर के खिलाफ उनकी मौजूदगी में फायरिंग के आरोप और खान सर द्वारा हमले के दौरान कई राउंड गोली चलने के आरोप विरोधाभासी हैं, जो अब गंभीर मामला बन गया है। सूत्रों का कहना है कि मुकदमा में खान सर पर ही गार्ड को गोली चलाने का आदेश देने का आरोप भी है। फिलहाल खान सर अपने कोचिंग में नहीं हैं। एक टीवी चैनल से फोन पर खान सर ने एफआईआर को लेकर कहा है कि गार्ड ने आत्मरक्षा में फायरिंग की थी।

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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