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Khan Sir LIVE: कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं खान सर, कोचिंग फायरिंग में हत्या के प्रयास का आरोप

Khan Sir LIVE Updates: पटना के कोचिंग टीचर खान सर कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। कोचिंग प्रतिस्पर्धा में रौशन आनंद की ज्ञान बिंदु एकेडमी से हुए विवाद में खान सर के दोनों गार्ड को फायरिंग के आरोप में जेल भेजा गया, अब उसी मामले में फैजल खान को नामजद किया गया है।

Khan Sir LIVE: कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं खान सर, कोचिंग फायरिंग में हत्या के प्रयास का आरोप

फायरिंग मामले में खान सर के खिलाफ एफआईआर

Jayesh Jetawat| लाइव हिन्दुस्तान,पटना |
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Khan Sir LIVE: पटना के मशहूर कोचिंग शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर किसी भी समय गिरफ्तार हो सकते हैं। खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर के बाहर हुई फायरिंग मामले की एफआईआर में पटना पुलिस ने खान सर को नामजद कर दिया है। उन पर हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का रिजल्ट आने के बाद खान सर का अपने प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान ज्ञान बिंदु एकेडमी से विवाद हुआ था। मंगलवार देर रात को खान सर के कोचिंग सेंटर पर तोड़फोड़ और पथराव हुआ था। उस मामले में ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद समेत 3 को गिरफ्तार किया गया। अगले दिन ज्ञान बिंदु ने उसी रात का एक वीडियो जारी किया, जिसमें खान सर के दो बॉडीगार्ड हवा में फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने वीडियो की सत्यता जांच कर दोनों गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। अब खान सर के भी इसी मामले में जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। पटना पुलिस ने आज दोपहर बयान जारी कर कोचिंग सेंटर की प्रतिस्पर्धा की लड़ाई में छात्र-छात्राओं को किसी के बहकावे नहीं आने की अपील की है।

Khan Sir LIVE: पटना पुलिस कोचिंग स्टूडेंट्स से बोली- किसी के बहकावे में नहीं आएं

Khan Sir LIVE: पटना पुलिस ने बयान जारी कर कोचिंग स्टूडेंट्स से किसी के बहकावे में नहीं आने की अपील की है। मध्य सिटी एसपी ने कहा कि खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर हुए बवाल में पुलिस ने दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की है। खान सर के दो गार्ड को गिरफ्तार किया गया। पुलिस सबूतों को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई करेगी। छात्र-छात्राओं से अपील है कि कोचिंग सेंटर की प्रतिस्पर्धा में किसी के बहकावे में ना आएं। अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

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Khan Sir Arrest LIVE: कानूनी विकल्प तलाश रहे खान सर, वकीलों से बात

Khan Sir Arrest LIVE: खान सर गिरफ्तारी से बचने के लिए कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। टीवी रिपोर्ट्स के अनुसार खान सर के पटना स्थित कोचिंग सेंटर पर वकील पहुंचे हैं। फैजल खान उनसे बात कर रहे हैं। उनके खिलाफ हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तारी से बचने के लिए खान सर कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं। कोर्ट से अगर उन्हें अग्रिम जमानत मिल जाती है, तो पटना पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। हालांकि, अगर वह अग्रिम जमानत नहीं ले पाते हैं तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है।

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Khan Sir Arrest LIVE: फायरिंग केस में गिरफ्तार हो सकते हैं खान सर

Khan Sir Arrest LIVE: पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर रौशन सर की ज्ञान बिंदु एकेडमी से हुए बवाल में नया मोड़ आया है। फायरिंग करते हुए वीडियो सामने आने के बाद कल पटना पुलिस ने खान सर के दो बॉडीगार्ड को गिरफ्तार कर लिया था। अब इस मामले में खान सर उर्फ फैजल खान को भी नामजद कर दिया गया है। खान सर किसी भी समय गिरफ्तार किए जा सकते हैं। उन पर हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। आरोप है कि गार्ड के फायरिंग करते समय खान सर वहां मौजूद थे।

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