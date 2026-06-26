पुलिस हर हाल में केस डायरी पेश करे; खान सर की अग्रिम जमानत पर अब कल सुनवाई
Khan Sir News: हत्या के प्रयास मामले में आरोपी खान सर और उनके तीन सहयोगियों की अग्रिम जमानत पर कल 27 जून को पटना कोर्ट में सुनवाई होगी। पुलिस से हर हाल में अपडेटेड केस डायरी मांगी गई है।
Khan Sir News: पटना के चर्चित कोचिंग संचालक और खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैजल खान उर्फ खान सर और उनके तीन सहकर्मियों की अग्रिम जमानत याचिका पर कल अदालत में बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। इन सभी पर हत्या के प्रयास और हथियार के अवैध इस्तेमाल जैसे गंभीर आरोपों के तहत मुकदमा दर्ज है। पटना के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई की तारीख तय थी। खान सर के साथ उनके तीन साथियों अजीत कुमार, कन्हैया कुमार सिंह और अंकित कुमार पांडेय की ओर से कोर्ट में दो अलग-अलग अग्रिम जमानत याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिन पर अदालत कल अपना अंतिम फैसला सुना सकती है। कोर्ट ने हर हाल में कल पुलिस से अपडेटेड केस डायरी पेश करने कहा है।
पुलिस की केस डायरी नहीं थी अपडेटेड
अदालत में जब इस मामले को सुनवाई के लिए पेश किया गया, तो सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे लोक अभियोजक राजेश कुमार ने जज को बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा जो केस डायरी कोर्ट के सामने पेश की गई है, वह अभी तक अपडेटेड नहीं है। इस कमी को देखते हुए अदालत ने पुलिस विभाग को तुरंत नई और पूरी तरह से अपडेटेड केस डायरी सौंपने का कड़ा आदेश दिया है। इसके साथ ही, अदालत ने मामले की अगली तारीख 27 जून 2026 यानी कल के लिए निश्चित कर दी है। अदालत ने इस सुनवाई के पूरा होने तक खान सर और उनके तीनों सहकर्मियों की गिरफ्तारी पर लगी रोक की अंतरिम राहत को 27 जून तक के लिए बरकरार रखा है।
ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद के भाई और स्टाफ को मिली नियमित जमानत
इसी विवाद से जुड़े खान ग्लोबल स्टडीज के सुरक्षा गार्ड के साथ हुई मारपीट के मामले में एक बड़ा फैसला आया है। इस केस में नामजद आरोपी और ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद के भाई अभिषेक कुमार और उनके कर्मचारी गौरव को कानूनी रूप से बड़ी राहत मिल गई है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 33 गौरव सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को इन दोनों की नियमित जमानत याचिका को मंजूर करते हुए इन्हें बेल दे दी है।
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