Khan Sir News: खान सर की अग्रिम जमानत पर नहीं हुई सुनवाई, रौशन आनंद सर के सहयोगियों को बेल

Khan Sir News: खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने पुलिस ने फिर से केस डायरी की मांग की है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि केस डायरी अधूरी थी लिहाजा कोर्ट ने फिर से केस डायरी की मांग की है।

Khan Sir News: पटना के दो कोचिंग सेंटरों खान ग्लोबल इंस्टीच्यूट और ज्ञान बिंदु एकेडमी के मालिकों खान सर और रौशन आनंद सर के बीच विवाद जारी है। इस बीच गुरुवार को अदालत में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने एक फिर केस डायरी की मांग की है। अदालत ने इस प्रकरण में फैजल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी पर पहले ही रोक लगा रखी है। जाहिर है अग्रिम जमानत पर सुनवाई नहीं होने के बाद खान सर की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी।

इधर खान कोचिंग सेंटर पर मारपीट, पथराव और फाायरिंग से संबंधित एक अन्य केस में ज्ञान बिंदु के निदेशक रौशन आनंद सर के दो सहयोगियों अभिषेक और गौरव को अदालत से बेल मिल गई है। रौशन आनंद सर के दोनों सहयोगियों को पटना सिविल कोर्ट से बेल मिली है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ किया है कि अभिषेक और गौरव पर जो आरोप लगे थे वो बिल्कुल निराधार थे। वकील ने कहा कि उनपर 109 का सेक्शन नहीं बनता है। कोई जख्मी नहीं है। डिले थोड़ा सा हुआ और फिर अदालत ने जमानत दे दी है। बता दें कि इस केस में रौशन आनंद सर को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

रौशन आनंद के वकील राघव कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जिस आधार पर रौशन आनंद को बेल मिली थी उसी आधार पर उनके दोनों सहयोगियों को बेल मिली है। रौशन आनंद सर के सहयोगी अभिषेक और गौरव रौशन आनंद सर से पहले से ही जेल में बंद थे। इन दोनों को 3 जून को पुलिस ने अरेस्ट किया था।उधर खान सर की अग्रिम जमानत याचिका को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस ने जो केस डायरी पेश की थी वो अधूरी थी। जिसके बाद अदालत ने फिर से केस डायरी मांगी है। बताया जा रहा है कि अब इस केस में शनिवार को कोर्ट में सुनवाई होगी।