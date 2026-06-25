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Khan Sir News: खान सर की अग्रिम जमानत पर नहीं हुई सुनवाई, रौशन आनंद सर के सहयोगियों को बेल

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Khan Sir News: खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने पुलिस ने फिर से केस डायरी की मांग की है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि केस डायरी अधूरी थी लिहाजा कोर्ट ने फिर से केस डायरी की मांग की है। 

Khan Sir News: खान सर की अग्रिम जमानत पर नहीं हुई सुनवाई, रौशन आनंद सर के सहयोगियों को बेल

Khan Sir News: पटना के दो कोचिंग सेंटरों खान ग्लोबल इंस्टीच्यूट और ज्ञान बिंदु एकेडमी के मालिकों खान सर और रौशन आनंद सर के बीच विवाद जारी है। इस बीच गुरुवार को अदालत में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने एक फिर केस डायरी की मांग की है। अदालत ने इस प्रकरण में फैजल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी पर पहले ही रोक लगा रखी है। जाहिर है अग्रिम जमानत पर सुनवाई नहीं होने के बाद खान सर की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी।

इधर खान कोचिंग सेंटर पर मारपीट, पथराव और फाायरिंग से संबंधित एक अन्य केस में ज्ञान बिंदु के निदेशक रौशन आनंद सर के दो सहयोगियों अभिषेक और गौरव को अदालत से बेल मिल गई है। रौशन आनंद सर के दोनों सहयोगियों को पटना सिविल कोर्ट से बेल मिली है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ किया है कि अभिषेक और गौरव पर जो आरोप लगे थे वो बिल्कुल निराधार थे। वकील ने कहा कि उनपर 109 का सेक्शन नहीं बनता है। कोई जख्मी नहीं है। डिले थोड़ा सा हुआ और फिर अदालत ने जमानत दे दी है। बता दें कि इस केस में रौशन आनंद सर को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

रौशन आनंद के वकील राघव कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जिस आधार पर रौशन आनंद को बेल मिली थी उसी आधार पर उनके दोनों सहयोगियों को बेल मिली है। रौशन आनंद सर के सहयोगी अभिषेक और गौरव रौशन आनंद सर से पहले से ही जेल में बंद थे। इन दोनों को 3 जून को पुलिस ने अरेस्ट किया था।उधर खान सर की अग्रिम जमानत याचिका को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस ने जो केस डायरी पेश की थी वो अधूरी थी। जिसके बाद अदालत ने फिर से केस डायरी मांगी है। बताया जा रहा है कि अब इस केस में शनिवार को कोर्ट में सुनवाई होगी।

गोलीबारी मामले में खान सर हैं आरोपी

इससे पहले हत्या के प्रयास और आर्म्स ऐक्ट के मुकदमे में अभियुक्त बनाए गए खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक खान सर उर्फ़ उर्फ़ फैजल खान को प्रधान जिला जज की अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 25 जून 2026 तक के लिए रोक लगा दी थी। खान सर के कोचिंग संस्थान के नजदीक हुई गोलीबारी के वायरल वीडियो के आधार पर कदमकुआं थाना की पुलिस ने खान सर और उनके दो सुरक्षा कर्मियों के अलावा अन्य अज्ञात के खिलाफ बीएनएस और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं में 04 जून 2026 को कदमकुआं थाना में कांड संख्या 418/2026 दर्ज किया है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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