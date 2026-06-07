Khan Sir FIR News: खान सर पर एफआईआर बदला लेने के लिए हुआ, वकील बोले - गार्ड ने सुरक्षा के लिए गोली चलाई

Khan Sir FIR News: खान सर पर केस दर्ज होने के बाद उनपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उनके वकील अग्रिम जमानत याचिका दायर करने की तैयारी में हैं। खान सर के वकील ने कहा है कि महज बदला लेने के लिए ही खान सर पर FIR दर्ज करवाया गया है।

Khan Sir FIR News: अब यह लगभग तय हो चुका है कि अपने खिलाफ दर्ज FIR में खान सर पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करेंगे बल्कि वो अग्रिम जमानत याचिका दायर करेंगे। सोमवार को फैजल खान के वकील पटना के सिविल कोर्ट में यह याचिका दायर कर सकते हैं। खान सर की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट में दायर करने से पहले उनके वकील ने बड़ी बातें कही हैं। इस मामले में खान सर के वकील अरविंद कुमार मउआर ने कहा है कि खान सर से बदला लेने के लिए एफआईआऱ दर्ज करवाई गई है। उन्होंने कहा कि यह खान सर के खिलाफ साजिश है।

अरविंद कुमार मउआर ने कहा कि खान ग्लोबल के गेट पर हुई वारदात के बाद उनके संस्थान के एक व्यक्ति ने दूसरे संस्थान के डायरेक्टर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी और उसी के जवाब में विरोधी पक्ष ने भी प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें आत्मरक्षा के लिए हवाई फायर करने वाले गार्डों के साथ खान सर का नाम भी डाल दिया गया है। वकील ने कहा कि गार्ड ने हवाई फायरिंग आत्मरक्षा में की थी।

खान सर के वकील अरविंद कुमार मउआर ने कहा, ‘उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराया गया है वो बदला लेने के लिए दर्ज कराया गया है क्योंकि उनके स्टाफ ने 2 जून को डायरेक्टर पर केस दर्ज कराया था। जिस वीडियो या फोटो के आधार पर एफआईआर किय गया था उसमें गार्ड लोग थे और उन्होंने सुरक्षा के लिए हवाई फायरिंग की थी। इस फायरिंग में कोई जख्मी नहीं हुआ था लेकिन थाने में जो केस दर्ज किया गया है उसनें खान सर का नाम जोड़ दिया है। यह खान सर को फंसाने की साजिश है और उनको बदनाम करने के लिए यह एफआईआर किया गया है। अब आगे अग्रिम जमानत ही फाइल की जाएगी और जिस तरह का ग्राउंड है उसमें इनपर किसी तरह का कोई आरोप है ही नहीं। अब यह जज पर निर्भर करता है कि उन्हें बेल मिलेगी या नहीं। ’

खान सर हैं कहां… बहरहाल पूरे प्रकरण में केस दर्ज होने के बाद से खान सर लापताा हैं और वो कहां है किसी को इस बात की खबर नहीं है। 2 जून को खान सर को कोचिंग खान ग्लोबिल इंस्टीच्यूट पर तोड़फोड़ और हमले के बाद जो इंस्टीच्यूट प्रबंधन की तरफ से पास में ही स्थित ज्ञान बिंदू जी.एस. एकेडमी पर हमले का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने एकेडमी के डायरेक्टर रौशन आनंद को धर दबोचा था।