नीतीश के नालंदा में खाकी का कहर; जेन्ट्स थानेदार ने महिला को बाल खींचकर पीटा, थप्पड़ का वीडियो वायरल

नीतीश के नालंदा में खाकी का कहर; जेन्ट्स थानेदार ने महिला को बाल खींचकर पीटा, थप्पड़ का वीडियो वायरल

संक्षेप:

गिरफ्तारी करने गए थानेदार ने महिलाओं को पीटा। परिजनों ने इसका वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। थानेदार पर कार्रवाई की मांग की जा रही है।

Jan 31, 2026 03:18 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नालंदा
बिहार में सुशासन और महिला सम्मान के बड़े-बड़े दावों के बीच नालंदा जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने पुलिस प्रशासन को शर्मसार कर दिया है। जिले के थरथरी थाना क्षेत्र में कानून के रखवाले ही 'गुंडागर्दी' पर उतारू नजर आए। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में थरथरी थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंघानिया अपनी वर्दी की हनक दिखाते हुए एक महिला के बाल खींचते और उसे थप्पड़ मारते साफ नजर आ रहे हैं।

न्यायालय के आदेश का बहाना, रक्षक बना भक्षक

थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंघानिया पुलिस बल के साथ रामवचन गोप (पिता स्व. शिवनंदन प्रसाद) को न्यायालय के आदेश पर रात के अंधेरे में गिरफ्तार करने पहुंचे थे। गिरफ्तारी के दौरान परिजनों और महिलाओं ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया। नियमानुसार, महिलाओं से निपटने के लिए महिला पुलिस कर्मियों को आगे किया जाना चाहिए था, लेकिन थानाध्यक्ष ने संयम खो दिया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे थानाध्यक्ष खुद महिलाओं के साथ हाथापाई कर रहे हैं और मर्यादाओं को ताक पर रखकर एक महिला को प्रताड़ित कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री के मिशन को लगा पलीता

एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें सम्मान दिलाने के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे पुलिस पदाधिकारी सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं। हालांकि, थानाध्यक्ष ने अपनी सफाई में कहा है कि गिरफ्तारी के दौरान पुलिस टीम पर हमला करने की कोशिश की गई थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या विरोध को शांत करने का तरीका एक महिला के साथ सरेआम मारपीट करना है?

कार्रवाई का इंतजार

घटना का वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। अब सबकी निगाहें जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारियों पर टिकी हैं कि वे इस 'खाकी वाले गुंडे' के खिलाफ क्या ठोस कार्रवाई करते हैं।

