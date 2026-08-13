इंस्टाग्राम पर दोस्ती और फिर फरार, रेलवे ट्रैक पर स्कूल ड्रेस छोड़ने वाली लड़की मिली; प्रदर्शनकारियों पर होगा FIR

रेलवे ट्रैक पर स्कूल ड्रेस छोड़ कर भागने वाली लड़की पटना जंक्शन से बरामद की गई है। पता चला है कि इंस्टाग्राम पर जिस लड़के से उसकी दोस्ती हुई थी उसके साथ वो आसनसोल चली गई थी।

बिहार की राजधानी पटना से सटे खगौल थाना क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी से लापता हुई छात्रा को पुलिस ने 36 घंटे के भीतर बुधवार को पटना जंक्शन से बरामद कर लिया है। छात्रा आसनसोल के विशाल कुमार नामक युवक के बहकावे में उसके साथ चली गई थी। पुलिस ने पीछा किया तो युवक छात्रा को छोड़ फरार हो गया। छात्रा को पटना जंक्शन से बरामद कर लिया गया। छात्रा की खोनबीन के लिए पुलिस ने तीन टीम का गठन किया था।

छात्रा खगौल के प्रतिष्ठित सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ती है। 10 अगस्त की सुबह साढे सात बजे चाचा ने बाइक से स्कूल छोड़ा था। दोपहर में घर नहीं आई तो परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी। दानापुर स्टेशन के पास पटरी पर उसका स्कूल ड्रेस व बैग मिला था। इससे गुस्साए परिजनों ने सड़क जाम किया था। एसएसपी ने दानापुर एएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया। जांच में पता चला कि छात्रा विशाल कुमार से कई बार बात की है।

थाना प्रभारी रंजन कुमार ने बताया कि छात्रा सहेली के दोस्त के साथ गई थी। घटना के दिन युवक सुबह सात बजे खगौल पहुंचा। छुट्टी के बाद छात्रा सहेली के घर कपड़े बदलकर सरारी गुमटी पहुंची, जहां युवक इंतजार कर रहा था। दोनों बस से जंक्शन पहुंचे और आसनसोल चले गए। जंक्शन के सीसीटीवी में छात्रा ट्रेन में युवक के साथ चढ़ती देखी गई। इस बीच युवक को भनक लग गई पुलिस उसका पीछा कर रही है। इसके बाद वे आसनसोल से लौटने लगे। युवक किऊल में उतर गया। छात्रा को खगौल पुलिस ने पटना जंक्शन से बरामद कर लिया। युवक के मोबाइल की लोकेशन से पूरे मामले का खुलासा हुआ।

सड़क जाम करने वालों पर होगी प्राथमिकी:एसपी सिटी एसपी साकेत कुमार ने बताया कि छात्रा का बयान लिया गया है। आरोपी युवक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस पूरे मामले में अनुसंधान कर रही थी। इसके बावजूद परिजन और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम किया। आगजनी की। इसीलिए ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

इंस्ट्राग्राम पर हुई दोस्ती, पढ़ाई के तनाव में थी इंस्ट्राग्राम पर आसनसोल के युवक से छात्रा की दोस्ती हुई थी। उसकी एक सहेली पहले से युवक के साथ इंटाग्राम पर संपर्क में थी। सहेली ने ही युवक से उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम पर कराई। सिटी एसपी ने बताया कि पढ़ाई में मन नहीं लगने और आसनसोल के युवक से संपर्क में आने के बाद से ही छात्रा ने घर से भागने की तैयारी कर ली थी।

● प्रेमी किऊल में उतर फरार, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी

● पुलिस की तीन टीम छात्रा को बरामद करने में जुटी थी