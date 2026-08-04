Khagaria News: जिलास्तरीय नशामुक्त भारत कार्यक्रम आयोजित
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Khagaria News: खगड़िया । नगर संवाददाता मेरा युवा भारत खगड़िया युवा कार्यक्रम के तहत महिला महाविद्यालय में जिला स्तरीय नशामुक्त भारत कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव चंदन कुमार, जिला युवा अधिकारी मयंक, महिला महाविद्यालय के प्राचार्य ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस दौरान समूह नृत्य, समूह गीत, नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग, कविता लेखन, वाद विवाद, स्लोगन राइटिंग, रील/शाट फिल्म आदि विधाओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र से सम्मान किया गया। जिलास्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विभिन्न आठ विधाओं के प्रतिभागी को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भेजा जाएगा।
इस दौरान जिला युवा अधिकारी तथा भाजपा के जिलाध्यक्ष शत्रुघ्न भगत द्वारा सम्मानित किया गया। मौके पर कार्यक्रम पर्यवेक्षक राजीव नन्दन कुमार, चंदन कुमार ने नशामुक्ति कार्यक्रम पर उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि नशा आज युवा पीढ़ी को कितना खोखला कर रहा है। इस देश 65 प्रतिशत युवा पीढ़ी को गम्भीरता से विचार करना होगा। खासकर सूखा नशा के चपेट में हमारा युवा पीढ़ी आ रहा है जो देश के लिए खतरा है। कार्यक्रम के सफल आयोजन में इन्द्रदेव कुमार, नीरज कुमार, राजेश, हरजीत, वाल्मीकि एवं प्रतिक्षा कुमारी आदि मौजूद थे।
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