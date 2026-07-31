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Khagaria News: ात्नी से विवाद में युवक ने गले में फंदा लगाकर की खुदकुशी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
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Khagaria News: ात्नी से विवाद में युवक ने गले में फंदा लगाकर की खुदकुशी

Khagaria News: खगड़िया । हिन्दुस्तान टीम जिले के चौथम थाना क्षेत्र अंतर्गत भिरिया गांव में शुक्रवार को एक युवक ने घर में ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक की पहचान भिरिया गांव निवासी फुलेश्वर सिंह का 25 वर्षीय पुत्र तेजवीर कुमार सिंह के रूप में हुई है। सूचना मिलने के बाद चौथम थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल खगड़िया भेज दिया। घटना का कारण फिलहाल पति और पत्नी के बीच विवाद बताया जा रहा है। युवक परदेश में टावर में मजदूरी का काम करता था। जो इन दिनों घर पर ही था। परिजनों ने बताया कि युवक की शादी लगभग छह महीने पहले ही मधेपुरा जिले के रहने वाली जूली कुमारी से हुई थी।

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जूली नैहर में थी। मृतक के परिजनों की मानें तो युवक की पत्नी युवक का फोन नंबर ब्लॉक कर दिया था। शुक्रवार की सुबह ब्लॉक से हटाने के बाद दोनों के बातचीत हुई थी। बताया जाता है कि युवक सुबह में शौच से आने के बाद वह फिर से रूम को अंदर से बंद कर फांसी लगा ली। जब तक परिजन गेट तोड़कर उसे वहां से नीचे उतारा। तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। सूचना के बाद जिला परिषद सदस्य प्रवीण कुमार एवं थाना के एसआई भानु प्रताप सिंह भी पहुंचे। काफी संख्या में लोग भी शव को देखने पहुंचे। घटना को लेकर अलग-अलग तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। घटना के बाद पत्नी जूली भी आई। जिसका रो-रोकर बुरा हाल था। दूसरी ओर मृतक की माता मंजू देवी फफक-फफक कर रो रही थी। पूरा माहौल गमगीन था। इधर चौथम थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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