Khagaria News: बच्चों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की जरूरत: ट्रेनर

Khagaria News: बच्चों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की जरूरत: ट्रेनर
Khagaria News: बच्चों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की जरूरत: ट्रेनरबच्चों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की जरूरत: ट्रेनरबच्चों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने क
Khagaria News: खगड़िया। निज प्रतिनिधि रामगंज संसारपुर स्थित डायट में सोमवार को विज्ञान शिक्षकों की एक दिवसीय कार्यशाला में बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने पर बल दिया गया। प्रारंभिक से लेकर प्लस टू स्कूल के चयनित विज्ञान शिक्षकों की कार्यशाला में ट्रेनर डायट के व्याख्याता लक्ष्मी कुमारी द्वारा प्रोजेक्ट बेस लर्निंग के बारें में विस्तार से बताया गया। जिसका स्कूलों में बच्चों के बीच में उपयोग करने को कहा गया। साथ ही नई शिक्षा नीति 2020 पर चर्चा की गई। वहीं विज्ञान व गणित शिक्षा के महत्व को रखा गया। कार्यशाला में अवलोकन, अनुभाव के साथ बच्चों के बीच पठन-पाठन कराने की बात कही गई।
दक्षता व अधिगम परिणामों, स्थानीय ज्ञान पर जोर दिया गया। कार्यशाला में ट्रेनिंग लेने वाले शिक्षक प्रखंड स्तर पर अन्य विज्ञान शिक्षकों को जानकारी देंगे। ट्रेनिंग में विज्ञान शिक्षकों में प्रिंस कुमार, अभिजीत कुमार, निरंजन कुमार, नीरज, सुमन, मुकेश आदि शामिल थे। कार्यशाला का उदघाटन एसएसए डीपीओ आकांक्षा चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर की। कार्यशाला इंस्पायर कार्यक्रम के तहत दी गई।
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