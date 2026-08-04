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Khagaria News: अध्यनरत बच्चों के डिजिटल एचपीसी पोर्टल पर निबंधन की मिली जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
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Khagaria News: खगड़िया में पीएम श्री इंटर स्कूल के प्रधान और नोडल शिक्षक की एक दिवसीय कार्यशाला में कक्षा 6 से 8 के बच्चों को डिजिटल एचपीसी पोर्टल पर निबंधन एवं आसेसमेंट पर जानकारी दी गई। यह कार्यशाला डायट रामगंज संसारपुर में हुई, जिसमें सभी 14 पीएम श्री स्कूल के प्रधानाध्यापक एवं नोडल शिक्षकों ने भाग लिया।

Khagaria News: अध्यनरत बच्चों के डिजिटल एचपीसी पोर्टल पर निबंधन की मिली जानकारी

Khagaria News: खगड़िया। निज प्रतिनिधि जिले में पीएम श्री इंटर स्कूल के प्रधान व नोडल शिक्षक की एक दिवसीय कार्यशाला में मंगलवार को पीएम श्री स्कूल के कक्षा छह से आठवीं तक के अध्यनरत बच्चों को डिजिटल एचपीसी पोर्टल पर निबंधन व एसेमेंट से संबंधित जानकारी दी गई। यह कार्यशाला डायट रामगंज संसारपुर में हुई। इधर एसएसए डीपीओ आकांक्षा चौधरी ने बताया कि कार्यशाला में सभी 14 पीएम श्री स्कूल के प्रधानाध्यापक व नोडल शिक्षकों ने भाग लिया।

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