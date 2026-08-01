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Khagaria News: जिले में दोपहर में तेज हवा के साथ हुई बारिश, चली तेज हवा

By Hindustan | Bureau
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Khagaria News: जिले में दोपहर में तेज हवा के साथ हुई बारिश, चली तेज हवा जिले में दोपहर में तेज हवा के साथ हुई बारिश, चली तेज हवा

Khagaria News: जिले में दोपहर में तेज हवा के साथ हुई बारिश, चली तेज हवा

Khagaria News: खगड़िया। निज प्रतिनिधि जिले में शनिवार को बारिश से शाम में मौसम गर्मी से राहत रही। बारिश के दौरान कहीं-कहीं तेज हवा धूप भी चला। आसमान में बादल के साथ मौसम में उतार व चढ़ाव रहा। जिससे तापमान में हल्की गिरावट महसूस हुई। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। इधर बारिश के समय में पूरबा हवा औसतन 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। एक दिन पहले शुक्रवार को सुबह से ही तेज धूप से भीषण गर्मी रही थी। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा था। पूरба हवा औसतन आठ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली थी। गत गुरुवार को बारिश व धूप रहा था। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा था। पूरबा हवा औसतन 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली थी। गत बुधवार को खासा गर्मी का असर रहा था। अधिकतम तापमान 35 डिग्री दर्ज हुआ। जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिगी रहा। पूरबा हवा औसतन पांच किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। गत मंगलवार को उमसभरी गर्मी रहा। सुबह से ही धूप कड़ा खिला रहा था। दोपहर में हल्की बंूदा-बांदी हुई अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा था। पूरबा हवा औसतन आठ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली थी। गत सोमवार को भीषण गर्मी का असर रहा था। हालांकि शाम बाद हल्की बारिश हुई थी। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा था। पूरबा हवा औसतन छह किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली थी.

तामपान में बना रहेगा उतार व चढ़ाव:

जिले में बारिश की संभावना के बीच तापमान में उतार व चढ़ाव बने रहने की उम्मीद जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने उत्तर बिहार के अधिकांश स्थानों पर अगले पांच अगस्त तक कुछ दिनों तक अच्छी वर्षा की संभावना नहीं बताया है। हालांकि चार अगस्त तक कुछ स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात व तेज हवा चलने की संभावना बनी हुई है। पूर्वानुमान अवधि में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वर्षा के समय में आसमान में मध्यम से घने बादल छाये रह सकते हैं। पूर्वानुमान अवधि में अधिकतम तापमान 31 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान लगाया गया है। जबकि न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहे का अनुमान है। पूरबा हवा औसतन 10 से पन्द्रह किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने का अनुमान है। वही दूसरी ओर जिले में कोसी व बागमती में उफान तथा गंगा व गंडक के जलस्तर में कमी दर्ज की गई.

सामान्य प्रश्न

खगड़िया में शनिवार को बारिश से किस प्रकार की राहत मिली?
खगड़िया में शनिवार को बारिश से गर्मी से राहत मिली।
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