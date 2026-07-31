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Khagaria News: जिले में दो से चार अगस्त के आसपास हो सकती है हल्की बारिश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
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Khagaria News: खगड़िया में आगामी दिनों में अच्छी वर्षा की संभावना कम है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, कुछ स्थानों पर मेघगर्जन और वज्रपात की आशंका है, जबकि अधिकतम तापमान 31 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। किसानों को कृषि कार्य के लिए सलाह दी गई है।

Khagaria News: जिले में दो से चार अगस्त के आसपास हो सकती है हल्की बारिश

Khagaria News: खगड़िया। निज प्रतिनिधि जिले में अगले कुछ दिनों तक अच्छी वर्षा की संभावना कम दिख रही है। इधर मौसम वैज्ञानिकों ने अगले पांच अगस्त तक की जारी पूर्वानुमान में उत्तर बिहार के अधिकांश स्थानों पर अगले कुछ दिनों तक अच्छी वर्षा की संभावना नहीं जताई है। हालांकि अगले दो से चार अगस्त के बीच कुछ स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात व तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। खगड़िया सहित आसपास के जिलों में पूर्वानुमान अवधि में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वर्षा के समय में आसमान में मध्यम से घने बादल छाये रह सकते हैं। अन्य समय में आसमान में हल्के बादल देखे जा सकते हैं। पूर्वानुमान अवधि में अधिकतम तापमान 31 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। जबकि न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। इधर हवा मुख्यत: पूर्वी दिखा से दस से पन्द्रह किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने का अनुमान है। इधर सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85 प्रतिशत व दोपहर में 40 से 45 प्रतिशत रहने का अनुमान है。

किसानों के लिए जरूरी सलाह

मौसम की स्थिति को देखते हुए किसानों को कृषि कार्य के लिए जरुरी सलाह दी गई है। धान लगाने वाले किसानों से कम वर्षा के कारण खेतों में खरपतवार की वृद्धि अधिक हो सकती है। जिससे खरपतवार की निगरानी करने की सलाह दी गई है। वहीं अच्छी जल निकास वाली ऊंचास जमीन में खरीफ अरहर की बुआई कर सकते हैं। इस समय में उड़द की बुआई की जा सकती है। खरीफ प्याज की रोपाई के लिए खेत की तैयारी करें।

जिले में दिन में रहा खासा गर्मी

जिले में शुक्रवार को सुबह से ही तेज धूप रहा। दोपहर में देह तपा देने वाली धूप से भीषण गर्मी महसूस हुआ। हालांकि बीच-बीच में आसमान में हल्का बादल आता रहा। साथ ही हल्की हवा भी चली। पर, उमस से राहत नहीं रही। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। इधर पूरबा हवा औसतन आठ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। एक दिन पहले गुरुवार को बारिश व धूप रही थी। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा था। पूरबा हवा औसतन 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली थी। गत बुधवार को खासा गर्मी का असर रहा था। अधिकतम तापमान 35 डिग्री दर्ज हुआ। जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिगी रहा। पूरबा हवा औसतन पांच किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। गत मंगलवार को उमसभरी गर्मी रहा। सुबह से ही धूप कड़ी खिली रही थी। दोपहर में हल्की बंूदाबांदी हुई अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा था। पूरबा हवा औसतन आठ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली थी। गत सोमवार को भीषण गर्मी का असर रहा था। हालांकि शाम बाद हल्की बारिश हुई थी। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा था। पूरबा हवा औसतन छह किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली थी। गत रविवार को तेज धूप के असर से उमसभरी गर्मी रही थी। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहा था। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। पूरबा हवा औसतन पांच किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली थी.

सामान्य प्रश्न

खगड़िया में अगली बारिश कब होगी?
अगले पांच अगस्त तक अच्छी वर्षा की संभावना नहीं है।
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