Khagaria News: जिले में बारिश से शाम बाद मौसम रहा सुहाना, दोपहर में कड़ी रही धूप

Khagaria News: खगड़िया। निज प्रतिनिधि जिले में गुरुवार को बारिश व धूप के असर से तामपान में उतार व चढ़ाव रहा। सुबह में बारिश के बाद तेज धूप निकली रही। शाम में तेज हवा के साथ बारिश से मौसम हल्का सुहाना जरूर रहा। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं शाम में पूरबा हवा औसतन 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। एक दिन पहले बुधवार को खासा गर्मी का असर रहा था। अधिकतम तापमान 35 डिग्री दर्ज हुआ। जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिगी रहा। पूरबा हवा औसतन पांच किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली।

गत मंगलवार को उमसभरी गर्मी रहा। सुबह से ही धूप कड़ा खिला रहा था। दोपहर में हल्की बंूदा-बांदी हुई अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा था। पूरबा हवा औसतन आठ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली थी। गत सोमवार को भीषण गर्मी का असर रहा था। हालांकि शाम बाद हल्की बारिश हुई थी। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा था। पूरबा हवा औसतन छह किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली थी। गत रविवार को तेज धूप के असर से उमसभरी गर्मी रहा था। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहा था। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। पूरबा हवा औसतन पांच किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली थी। गत शनिवार को काफी गर्मी रहा था। अधिकतम तापमान 34 डिग्री दर्ज हुआ था। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा था। पूरबा हवा औसतन पांच किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली थी।जिले में 8 अगस्त तक बारिश की है स्थिति: जिले में आगामी 8 अगस्त तक हल्की बारिश की स्थिति बनी हुई है। जिससे तापमान 32 डिग्री के आसपास बना रहेगा। जानकारी के अनुसार 31 जुलाई को अधिकतम तापमान 32 डिग्री व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहेगा। वहीं पहली से आगामी चार अगस्त तक अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रह सकता है। इधर पांच व छह अगस्त को अधिकतम तापमान गिरकर 31 डिग्री व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रह सकता है। वहीं आगामी सात अगस्त को अधिकतम तापमान 32 डिग्री व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जबकि अगले आठ अगस्त को अधिकतम तापमान 33 डिग्री व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने की उम्मीद है। इधर अगले सप्ताह तक बारिश होने की संभावना बनी हुई है।