Khagaria News: परबत्ता प्रखंड में दम तोड़ने लगी नल जल योजना

Khagaria News: परबत्ता में 22 पंचायतों के वार्डों में नल जल योजना दम तोड़ रही है, जबकि विभाग के अधिकारी और संवेदक लापरवाह हैं। बारिश के मौसम में शिकायतें बढ़ रही हैं, जैसे टूटे नल और गंदा पानी। स्थानीय पंचायत सदस्य की पहल से कुछ सुधार हुआ है, लेकिन स्थिति में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है।

Khagaria News: परबत्ता । एक प्रतिनिधि नगर पंचायत सहित प्रखंड के 22 पंचायतो के विभिन्न वार्डो में नल जल योजना दम तोड़ रही है,लेकिन विभाग के अधिकारी व संवेदक इसके प्रति उदासीन बने हुए हैं। सात निश्चय योजना अंतर्गत प्रखंड के विभिन्न पंचायतो में हर घर नल का जल योजना अंतर्गत सभी घरों में पेयजल के लिए नल उपलब्ध कराया गया है, लेकिन विभाग के अधिकारी व संवेदक द्वारा समय पर इसकी देखरेख नहीं कर पा रहे हैं। जिस कारण इस बारिश व उमस के मौसम में नल जल योजना दम तोड़ने लगी है। इस योजना का प्रखंड में आज स्थिति यह है कि कही-कहीं पानी में कचरा का देना, नल के टोटी का टूट जाना, नल से बूंदाबांदी पानी गिरने की शिकायत, कहीं बिजली मीटर रिचार्ज ठप तो कहीं मोटर का जल जाना आम बात बनी हुई है। अगर इस योजना की स्थिति देखनी हो तो कुल्हड़िया पंचायत के वार्ड नंबर-1, बैसा के वॉर्ड नम्बर -7 आदि की वस्तु स्थिति देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है।

प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में नल जल योजना की क्या स्थिति: पीड़ित परिवारों की मानें तो वे लोग अपने स्तर से विभाग के सहायक कार्यपालक अभियंता, जेई आदि से संपर्क स्थापित किया, लेकिन उसके एक सप्ताह बाद भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो सका है। इतना ही नहीं इन लोगो द्वारा संबंधित संवेदक को भी इस खराबी के प्रति कई बार ध्यान आकृष्ट कराया, लेकिन इसके बावजूद भी एक माह से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो सका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सात निश्चय योजना अंतर्गत प्रखंड के 22 पंचायतों के सभी वार्डो में हर घर नल का जल योजना अंतर्गत करोड़ों की राशि से जलमीनार, पाइप लाइन, जल स्तंभ आदि लगाकर हर घर में पेयजल उपलब्ध कराया गया। हर घर में जल स्तंभ लगते ही लोगों को लगा था कि अब गर्मी हो या बारिश हर समय पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। लोगों के बीच काफी ख़ुशी का माहौल देखा जाने लगा। वही लोगों को लगा कि अब पेयजल के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस योजना पर गिद्ध दृष्टि जमाए बैठे बिचौलिया द्वारा प्रखंड के विभिन्न पंचायतो में घटिया सामान का उपयोग कर अपना पल्ला झाड़ लेंगे। प्रखंड के विभिन्न वार्डो के लोग आज घटिया सामान उपयोग में लाए गए का खामियाजा भुगत रहा है। कहीं टंकी का फुटना, कहीं टोटी से लगातार पानी का बहना, कहीं गंदा पानी का दिया जाना तो कहीं बूंदाबांदी पानी का गिरते रहना आम बात बनी हुई है। हालांकि जोड़ावारपुर पंचायत के राजपूत टोला नयागांव के पंचायत समिति सदस्य मुकेश कुमार की पहल के बाद बिजली विभाग के एसडीओ द्वारा नल जल योजना में लगे मीटर का रिचार्ज करने के उपरांत वहां की स्थिति सामान्य हुई।

क्या है परेशानी: प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में हर घर नल का जल उपलब्ध कराने के उपरांत विभाग द्वारा निर्देश दिया गया है। प्रत्येक पंचायत के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण करते हुवे खराब जल स्तंभ टोटी आदि को दुरुस्त किया जाना है। इसके लिए विभाग द्वारा संवेदक को मेंटेनेंस के लिए अलग से खर्च दी गई है, लेकिन स्थानीय अधिकारी की मिलीभगत से आज संवेदक नल जल चालू करने तक ही अपने उत्तरदायित्व पूर्ण होना समझ रहे हैं। पीड़ित परिवारों द्वारा लगातार संवेदक से संपर्क स्थापित करने के बाद भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होती है। स्थानीय ग्रामीण थक हारकर सरकार की कुव्यवस्था की दुहाई देकर संतोष कर लेते हैं।

बोले अधिकारी : प्रखंड के विभिन्न पंचायतो में निरीक्षण कर अविलंब समस्या दूर की जाएगी। जिससे लोगों को निर्बाध पानी की आपूर्ति हो सके।

मो. अकबर, जेई, पीएचईडी विभाग, परबत्ता।