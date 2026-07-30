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Khagaria News: मारपीट कर किया घायल, थाने में दिया आवेदन

By Hindustan | Bureau
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Khagaria News: मारपीट कर घायल कर किया घायल, दिया आवेदन मारपीट कर घायल कर किया घायल, दिया आवेदन मारपीट कर घायल कर किया घायल, दिया आवेदन

Khagaria News: मारपीट कर किया घायल, थाने में दिया आवेदन

Khagaria News: बेलदौर । एक संवाददाता नगर पंचायत के वार्ड नंबर तीन फरेबा बासा गांव निवासी भोला राम के 25 वर्षीय पुत्र विकास कुमार राम ने थानाध्यक्ष को आवेदन देकर अपने ही गांव के पांच लोगों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए मारपीट कर घायल कर देने की शिकायत की है। घटना मंगलवार की रात 10 बजे के करीब की बताई जा रही है। घायलावस्था में दोनों का इलाज स्थानीय पीएचसी में कर छुट्टी दे दी गई। आवेदन के मुताबिक घटना के समय आवेदक अपने सपरिवार के साथ गांव के ही राजेश मंडल के यहां आयोजित शादी समारोह में भाग लेने के लिए जा रहे थे।

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इसी क्रम में रविन्द्र मंडल के पुत्र जूलो मंडल ने अपने घर के निकट रोक कर रास्ता होकर जाने पर नाराजगी जताते हुए जाति सूचक अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए अभद्र व्यवहार करने लगा। इसका विरोध जब आवेदक के साथ ही उनके परिवार के सदस्यों ने किया तो नामजदों ने मारपीट करने लगा। इसी क्रम में नामजद टुन्नी मंडल ने अपने घर से देसी कट्टा निकालकर उसके सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे वह जख्मी हो गया। इसका शोर शराबा सुनकर जब बचाने के लिए सिकेन्द्र राम के 23 वर्षीय पुत्र मिथुन कुमार आया तो उसे भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। इधर थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि आवेदन के आलोक में पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

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