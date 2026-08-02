Khagaria News: अमीन मापी के बाद भड़का विवाद, घर में घुसकर की मारपीट

Khagaria News: अमीन मापी के बाद भड़का विवाद, घर में घुसकर की मारपीट
Khagaria News: अमीन मापी के बाद भड़का विवाद, घर में घुसकर की मारपीट अमीन मापी के बाद भड़का विवाद, घर में घुसकर की मारपीटअमीन मापी के बाद भड़का विवाद, घर में घुसकर की मारपीट
Khagaria News: परबत्ता । एक प्रतिनिधि थाना क्षेत्र के माधवपुर गांव में जमीन मापी को लेकर पुराना विवाद एक बार फिर हिंसक झड़प में बदल गया। माधवपुर गांव निवासी भवेश कुमार सिंह ने परबत्ता थाना में दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि रविवार की सुबह करीब 9 बजे गांव के ही पांच लोग हरवे-हथियार से लैस होकर उनके घर पहुंचे और सरकारी अमीन द्वारा गाड़े गए पिलर को उखाड़ने लगे। विरोध करने पर आरोपितों ने गाली-गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। आवेदन के अनुसार शोर सुनकर जब घर की महिलाएं बाहर निकलीं तो उनके साथ भी अभद्र व्यवहार व मारपीट की गई।
आरोप लगाया कि उसाकी पत्नी के गले से दो भर का सोने का मंगलसूत्र छीन लिया गया। इसी दौरान एक आरोपित ने उनकी पुत्री जिज्ञासा कुमारी के सिर पर ईंट के टुकड़े से वार कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ी। घायल युवती को तत्काल इलाज के लिये सीएचसी लाया गया क जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल की स्थिति गंभीर देख उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल खगड़िया रेफर कर दिया गया। इधर थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया की घटना की जांच पड़ताल की जा रही है।
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