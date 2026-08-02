Khagaria News: मारपीट कर पिता व पुत्र को किया घायल, दिया आवेदन
Khagaria News: बेलदौर के कुर्बन पंचायत के वार्ड नंबर दस में किशोरी ठाकुर ने अपने पड़ोसियों पर दर्जन से अधिक आरोप लगाते हुए शिकायत की है कि उन्होंने मारपीट कर उसके पुत्र के गले से सोने की चकती छीन ली। विवाद जमीन के पैमाइश को लेकर शुरू हुआ। दोनों पक्षों के मामले की जांच की जाएगी।
Khagaria News: बेलदौर । एक संवाददाता कुर्बन पंचायत के वार्ड नंबर दस ददरौजा गांव निवासी किशोरी ठाकुर ने अपने ही वार्ड के आधा दर्जन से अधिक पड़ोसियो को नामजद अभियुक्त बनाते हुए मारपीट कर पुत्र के गले से एक सोने की चकती छीन लेने की शिकायत की है। घटना रविवार की दोपहर की बताई जा रही है। आवेदक के मुताबिक जमीन पैमाईश करवा कर मकान बनाने की सलाह देने पर नामजद साहेब ठाकुर एवं उनके आधे दर्जन परिजनों ने नाराज होकर घटना को अंजाम दिया। इस क्रम में आवेदक को बचाने आए उसके दो पुत्रों को भी मारपीट किया गया एवं पुत्र प्रभु कुमार के गले से एक सोने की चकती छीन लिया।
वहीं नामजद बनाए गए साहेब ठाकुर ने भी थानाध्यक्ष को आवेदन देकर किशोरी ठाकुर एवं उसके दो पुत्रों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए जबरन उसके हिस्से के जमीन में अपना घर बनाने की शिकायत की है। इधर थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों के आवेदन की जांच विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।