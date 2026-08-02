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Khagaria News: मारपीट कर पिता व पुत्र को किया घायल, दिया आवेदन

By Hindustan | Bureau
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Khagaria News: बेलदौर के कुर्बन पंचायत के वार्ड नंबर दस में किशोरी ठाकुर ने अपने पड़ोसियों पर दर्जन से अधिक आरोप लगाते हुए शिकायत की है कि उन्होंने मारपीट कर उसके पुत्र के गले से सोने की चकती छीन ली। विवाद जमीन के पैमाइश को लेकर शुरू हुआ। दोनों पक्षों के मामले की जांच की जाएगी।

Khagaria News: मारपीट कर पिता व पुत्र को किया घायल, दिया आवेदन

Khagaria News: बेलदौर । एक संवाददाता कुर्बन पंचायत के वार्ड नंबर दस ददरौजा गांव निवासी किशोरी ठाकुर ने अपने ही वार्ड के आधा दर्जन से अधिक पड़ोसियो को नामजद अभियुक्त बनाते हुए मारपीट कर पुत्र के गले से एक सोने की चकती छीन लेने की शिकायत की है। घटना रविवार की दोपहर की बताई जा रही है। आवेदक के मुताबिक जमीन पैमाईश करवा कर मकान बनाने की सलाह देने पर नामजद साहेब ठाकुर एवं उनके आधे दर्जन परिजनों ने नाराज होकर घटना को अंजाम दिया। इस क्रम में आवेदक को बचाने आए उसके दो पुत्रों को भी मारपीट किया गया एवं पुत्र प्रभु कुमार के गले से एक सोने की चकती छीन लिया।

वहीं नामजद बनाए गए साहेब ठाकुर ने भी थानाध्यक्ष को आवेदन देकर किशोरी ठाकुर एवं उसके दो पुत्रों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए जबरन उसके हिस्से के जमीन में अपना घर बनाने की शिकायत की है। इधर थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों के आवेदन की जांच विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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