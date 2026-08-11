Khagaria News: उत्पाद पुलिस ने दो शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, चुलाई शराब की बरामद
Khagaria News: उत्पाद पुलिस ने दो शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, चुलाई शराब की बरामद उत्पाद पुलिस ने दो शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, चुलाई शराब की बरामद
Khagaria News: खगड़िया। निज प्रतिनिधि उत्पाद पुलिस ने रविवार की देर शाम अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर दो शराब तस्करों को चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार किया है। उत्पाद इंस्पेक्टर बमबम कुमार के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में गंगौर थाना अंतर्गत डाढ़ी मोर से अंगद कुमार को बाइक के साथ पांच लीटर चुलाई शराब के साथ पकड़ा गया। बताया गया कि अंगद कुमार इससे पहले भी बाइक व शराब के साथ पकड़े जा चुके हैं। वहीं अमनी गांव से सन्नी कुमार को 15 लीटर चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इधर उत्पाद अधीक्षक मो. सत्तार अंसारी ने बताया कि गिरफ्तार कारोबारी को सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
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