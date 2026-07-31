Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Khagaria News: सड़क दुर्घटना में महिला सहित दो लोग घायल, एक रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
Follow us on Google News
share

Khagaria News: सड़क दुर्घटना में महिला सहित दो लोग घायल, एक रेफरसड़क दुर्घटना में महिला सहित दो लोग घायल, एक रेफरसड़क दुर्घटना में महिला सहित दो लोग घायल, एक रेफरसड़क

Khagaria News: सड़क दुर्घटना में महिला सहित दो लोग घायल, एक रेफर

Khagaria News: बेलदौर । एक संवाददाता बेलदौर फुलवड़िया पीडब्ल्यूडी सड़क के सिकंदरपुर गांव में शुक्रवार को सड़क दुर्घटना में दो लोग घायल हो गए। घायलावस्था में दोनों का इलाज स्थानीय पीएचसी में कर बाइक सवार को छुट्टी दे दी गई,जबकि गंभीर रूप से घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए खगड़िया सदर अस्पताल भेज दिया गया। घटना शुक्रवार के दोपहर की बताई जा रही है। घायलों की पहचान सकरोहर पंचायत के पंचरासी गांव निवासी बेदी उर्फ बैजनाथ सिंह के पुत्र कमल सिंह एवं बोबिल पंचायत के वार्ड नंबर बारह सिकंदरपुर गांव निवासी तिलो सिंह की 50 वर्षीया पत्नी गीता देवी के रूप में की गई है।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: खगड़िया: सड़क दुर्घटना में महिला सहित दो लोग घायल

जानकारी के मुताबिक घटना के समय बाइक सवार कमल सिंह अपने घर से बेलदौर बाजार की ओर जा रहा था। इसी क्रम में घटनास्थल पर उसने गीता देवी को ठोकर मार दी। जिससे महिला के साथ ही बाइक सवार भी घायल हो गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hospital Road Accident

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।