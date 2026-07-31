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Khagaria News: छापेमारी में ढाई लीटर विदेशी शराब के साथ दो गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
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Khagaria News: बेलदौर । एक संवाददाता पुलिस ने सूचना पर पनशलवा गांव में छापेमारी कर दो कारोबारियों

Khagaria News: छापेमारी में ढाई लीटर विदेशी शराब के साथ दो गिरफ्तार

Khagaria News: बेलदौर । एक संवाददाता पुलिस ने सूचना पर पनशलवा गांव में छापेमारी कर दो कारोबारियों को लगभग ढाई लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी का पहचान पनशलवा गांव निवासी गजाधर सिंह के पुत्र गिरीश कुमार एवं स्वर्गीय अभयराम सिंह के पुत्र अजीत कुमार के रूप में की गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी के पास से विदेशी शराब के 14 बोतल (180 मिलीलीटर) बरामद किया गया। इस संबंध में पुलिस ने बिहार मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

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