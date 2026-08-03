Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Khagaria News: कार्यपालक पदाधिकारी के निधन पर शोक सभा आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
Follow us on Google News
share

Khagaria News: बॉक्स::::कार्यपालक पदाधिकारी के निधन पर शोक सभा आयोजितकार्यपालक पदाधिकारी के निधन पर शोक सभा आयोजितकार्यपालक पदाधिकारी के निधन पर शोक सभा आयोजितकार्यप

Khagaria News: कार्यपालक पदाधिकारी के निधन पर शोक सभा आयोजित

Khagaria News: गोगरी । एक संवाददाता गोगरी जमालपुर नगर परिषद के तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की ओरंगाबाद जिले में निर्मम हत्या किए जाने की घटना पर सोमवार को गोगरी नगर परिषद कार्यालय के सभागार में शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में उपस्थित नगर सभापति रंजीता कुमारी निषाद, उपसभापति राजेश पंडित, स्व्च्छता पदाधिकारी सुमन कुमार, प्रधान सहायक मनोरंजन द्विवेदी, जेई जितेंद्र कुमार, वार्ड पार्षद कुमार रवि, चंदन यादव, केशव सुमन, नीतीश कुमार के अलावे दर्जनों पार्षदों ने तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार के तेलीय चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दिया। नगर सभापति ने कहा कि स्व0 विमल कुमार गोगरी नगर परिषद के विकास के क्षेत्रों में बहुत कार्य कराए।

ये भी पढ़ें:Khagaria News: तत्कालीन कार्यपालक की हत्या से गोगरी नगर परिषद के कर्मी ने किया हड़ताल

वे अपने कर्तव्यो के प्रति हमेशा सजग रहते थे। उनकी निर्मम हत्या की घटना का उन्होंने घोर निंदा करते हुए उनके आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किए। वही दूसरी ओर गोगरी जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र के रहनेवाले भाजपा नेता करुणेश मिश्रा, राजेन्द्र मंडल, जदयू के धर्मदेव पटेल आदि ने शोक व्यक्त कर उनके आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किए।

ये भी पढ़ें:Sasaram News: नप ईओ के निधन पर शोक की लहर, अधिकारियों व कर्मियों ने दी श्रद्धांजलि
ये भी पढ़ें:बीहट नगर परिषद में कामकाज रहा दिनभर ठप
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Murder Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।