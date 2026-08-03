Khagaria News: कार्यपालक पदाधिकारी के निधन पर शोक सभा आयोजित
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Khagaria News: गोगरी । एक संवाददाता गोगरी जमालपुर नगर परिषद के तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की ओरंगाबाद जिले में निर्मम हत्या किए जाने की घटना पर सोमवार को गोगरी नगर परिषद कार्यालय के सभागार में शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में उपस्थित नगर सभापति रंजीता कुमारी निषाद, उपसभापति राजेश पंडित, स्व्च्छता पदाधिकारी सुमन कुमार, प्रधान सहायक मनोरंजन द्विवेदी, जेई जितेंद्र कुमार, वार्ड पार्षद कुमार रवि, चंदन यादव, केशव सुमन, नीतीश कुमार के अलावे दर्जनों पार्षदों ने तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार के तेलीय चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दिया। नगर सभापति ने कहा कि स्व0 विमल कुमार गोगरी नगर परिषद के विकास के क्षेत्रों में बहुत कार्य कराए।
वे अपने कर्तव्यो के प्रति हमेशा सजग रहते थे। उनकी निर्मम हत्या की घटना का उन्होंने घोर निंदा करते हुए उनके आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किए। वही दूसरी ओर गोगरी जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र के रहनेवाले भाजपा नेता करुणेश मिश्रा, राजेन्द्र मंडल, जदयू के धर्मदेव पटेल आदि ने शोक व्यक्त कर उनके आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किए।
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