Khagaria News: दिवंगत कम्युनिस्ट नेत्री झुना देवी को दी श्रद्धांजलि
Khagaria News: दिवंगत कम्युनिस्ट नेत्री झुना देवी को दी श्रद्धांजलि दिवंगत कम्युनिस्ट नेत्री झुना देवी को दी श्रद्धांजलि दिवंगत कम्युनिस्ट नेत्री झुना देवी को दी श्र
Khagaria News: खगड़िया । एक प्रतिनिधि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी खगड़िया जिला परिषद की सदस्य झुना देवी को मंगलवार को श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर अलौली अंचल के छिलकौड़ी गांव में श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर पूर्व विधान पार्षद उषा साहनी के अलाव पुनीत मुखिया, रामदास यादव, राधेश्याम तांती, परमेश्वर मुखिया, भागवत सिंह, रामविलास सदा, रामचन्द्र सिंह, रघुनाथ यादव, रामपरी देवी, सुनील कुमार साह, ममता कुमारी, ब्रह्मदेव पासवान आदि थे।
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