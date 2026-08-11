Khagaria News: महेशखूंट: टोटो से गिरकर टोटो चालक की मौत
Khagaria News: महेशखूंट: टोटो से गिरकर टोटो चालक की मौत महेशखूंट: टोटो से गिरकर टोटो चालक की मौत महेशखूंट: टोटो से गिरकर टोटो चालक की मौत
Khagaria News: महेशखूंट। एक प्रतिनिधि थाना क्षेत्र के महेशखूंट जमालपुर सड़क पर एक होटल स्थित सोमवार को टोटो से गिरकर टोटो चालक की मौत हो गई। मृतक गोगरी थाना क्षेत्र के उमड़ी निवासी झकसू यादव का पुत्र नीरज कुमार बताया जा रहा है। बताया गया कि नीरज अपना टोटो लेकर जमालपुर से महेशखूंट आसामरोड जा रहा था। आसाम रोड स्थित टोटो से उतरने के क्रम में गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि टोटो चालक की मौत हृदयाघात से हो गई। घटना के बाद लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की सूचना पर पहुंची महेशखूंट पुलिस शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम कराने सदर अस्पताल खगड़िया भेज दिया।
घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर कर बूरा हाल है। इधर थानाध्यक्ष मिथलेश कुमार ने बताया शव को पोस्टमार्टम कराने भेज दिया गया है मामले की छानबीन की जा रही है।
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