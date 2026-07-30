Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Khagaria News: शिक्षा समिति की बैठक संपन्न, चार रसोइयों का हुआ चयन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
Follow us on Google News
share

Khagaria News: शिक्षा समिति की बैठक संपन्न, चार रसोइयों का हुआ चयन शिक्षा समिति की बैठक संपन्न, चार रसोइयों का हुआ चयन

Khagaria News: शिक्षा समिति की बैठक संपन्न, चार रसोइयों का हुआ चयन

Khagaria News: चौथम। एक प्रतिनिधि चौथम प्रखंड अंतर्गत कन्या मध्य विद्यालय, भूतौली में बुधवार को विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्राम पंचायत की मुखिया डॉ पार्वती कुमारी ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य मध्याह्न भोजन योजना के सुचारू संचालन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत रसोइयों का पारदर्शी एवं निष्पक्ष चयन करना था। आयोजित बैठक में मुखिया पार्वती कुमारी, डॉ. दीपक कुमार, उपमुखिया विनय कुमार, पंचायत समिति सदस्य मंजू कुमारी, वार्ड सदस्य अरुण प्रसाद, विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य, विद्यालय प्रतिनिधि तथा समाजसेवी सुमन कुमार सौरभ सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी सदस्यों ने सरकार के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से चयन प्रक्रिया संपन्न कराने पर सहमति जताई।

ये भी पढ़ें:Khagaria News: शिक्षा समिति की बैठक संपन्न, चार रसोइयों का हुआ चयन

चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई। निर्धारित मानकों के आधार पर कुल चार रसोइयों का चयन किया गया। इनमें तीन विधवा महिलाओं का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया गया, जबकि एक पद के लिए समान पात्रता वाले अभ्यर्थियों के बीच लॉटरी प्रणाली के माध्यम से चयन किया गया। लॉटरी की प्रक्रिया सभी उपस्थित सदस्यों एवं अभ्यर्थियों की मौजूदगी में पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई गई, जिससे किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं हो।

ये भी पढ़ें:Chatra News: प्रतापपुर के 208 सरकारी विद्यालयों में प्रबंधन समिति का चुनाव संपन्न

मुखिया का अभिव्यक्ति

बैठक को संबोधित करते हुए मुखिया पार्वती कुमारी ने कहा कि विद्यालय में छात्र-छात्राओं को स्वच्छ, पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि रसोइयों का चयन पूरी निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ किया गया है। उपस्थित सदस्यों ने भी चयन प्रक्रिया पर संतोष व्यक्त करते हुए आशा जताई कि नवचयनित रसोइये अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे, जिससे विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना का बेहतर संचालन सुनिश्चित हो सके।

अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न

बैठक में कौन-कौन से सदस्य उपस्थित थे?
बैठक में मुखिया पार्वती कुमारी, डॉ. दीपक कुमार, उपमुखिया विनय कुमार, पंचायत समिति सदस्य मंजू कुमारी, वार्ड सदस्य अरुण प्रसाद, विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य, विद्यालय प्रतिनिधि तथा समाजसेवी सुमन कुमार सौरभ सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।
ये भी पढ़ें:Khagaria News: तीन शिक्षकों पर कीड़ा डालने का गंभीर आरोप
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Chautham

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।