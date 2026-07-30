Khagaria News: शिक्षा समिति की बैठक संपन्न, चार रसोइयों का हुआ चयन शिक्षा समिति की बैठक संपन्न, चार रसोइयों का हुआ चयन

Khagaria News: चौथम। एक प्रतिनिधि चौथम प्रखंड अंतर्गत कन्या मध्य विद्यालय, भूतौली में बुधवार को विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्राम पंचायत की मुखिया डॉ पार्वती कुमारी ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य मध्याह्न भोजन योजना के सुचारू संचालन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत रसोइयों का पारदर्शी एवं निष्पक्ष चयन करना था। आयोजित बैठक में मुखिया पार्वती कुमारी, डॉ. दीपक कुमार, उपमुखिया विनय कुमार, पंचायत समिति सदस्य मंजू कुमारी, वार्ड सदस्य अरुण प्रसाद, विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य, विद्यालय प्रतिनिधि तथा समाजसेवी सुमन कुमार सौरभ सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी सदस्यों ने सरकार के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से चयन प्रक्रिया संपन्न कराने पर सहमति जताई।

चयन प्रक्रिया चयन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई। निर्धारित मानकों के आधार पर कुल चार रसोइयों का चयन किया गया। इनमें तीन विधवा महिलाओं का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया गया, जबकि एक पद के लिए समान पात्रता वाले अभ्यर्थियों के बीच लॉटरी प्रणाली के माध्यम से चयन किया गया। लॉटरी की प्रक्रिया सभी उपस्थित सदस्यों एवं अभ्यर्थियों की मौजूदगी में पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई गई, जिससे किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं हो।

मुखिया का अभिव्यक्ति बैठक को संबोधित करते हुए मुखिया पार्वती कुमारी ने कहा कि विद्यालय में छात्र-छात्राओं को स्वच्छ, पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि रसोइयों का चयन पूरी निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ किया गया है। उपस्थित सदस्यों ने भी चयन प्रक्रिया पर संतोष व्यक्त करते हुए आशा जताई कि नवचयनित रसोइये अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे, जिससे विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना का बेहतर संचालन सुनिश्चित हो सके।