Khagaria News: अलौली: हथवन व संतोष गांव में लगा नया ट्रांसफर्मर
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Khagaria News: अलौली। एक प्रतिनिधि हथवन चौक एवं संतौष पुल के पास मंगलवार की देर शाम तक खराब ट्रांसफर्मर को बदल कर नया लगा दिया गया है। इस आशय की जानकारी अलौली प्रक्षेत्र के बिजली जेई अनुपम कुमार ने बुधवार को बताया कि बाहर से ट्रांसफार्मर मंगवाने में एक दो दिन का समय लग जाता है। विभाग उपभोक्ता की परेशानी अच्छी तरह समझती है। पूरी जानकारी के अभाव में उपभोक्ताओं को आक्रोशित नहीं होना चाहिए। विभाग सहयोग नहीं करे तो ऐसी स्थिति में आक्रोश स्वाभाविक ही है।
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